Acciones de Alphabet Inc. (Google) alcanzaron los 1.000 dólares

Las acciones de la matriz de Google, Alphabet Inc., rebasaron los 1.000 dólares seis días después de que Amazon.com Inc. sobrepasara el mismo umbral. Esto comprueba una vez más la confianza sostenida de los inversionistas en que los gigantes tecnológicos pueden superar a las compañías más antiguas.



El avance de Amazon refleja una tendencia alcista en el comercio electrónico pese al aumento en las ventas del comercio minorista tradicional. Del mismo modo, los accionistas de Alphabet prevén que los presupuestos de anuncios de televisión seguirán dirigiéndose hacia el mercado online, donde Google domina.



La transición de Alphabet hace poco menos de dos años a una estructura de cartera también ha impulsado la confianza de los inversionistas en la acción. Las acciones de Alphabet llegaron a 1.006,2 dólares este lunes a las diez de la mañana en Nueva York, un aumento de 37,9 por ciento desde agosto de 2015, cuando Google se convirtió en Alphabet, separando sus audaces primeras empresas del negocio básico de internet.



Durante ese tiempo, el director financiero Ruth Porat supervisó recortes en los gastos masivos de la compañía y desaceleraciones en algunas iniciativas costosas, como su servicio de banda ancha de fibra óptica y drones.



Alphabet emitió una rara recompra de acciones el año pasado. El principal negocio de anuncios de Google ha seguido expandiéndose también, evitando cualquier amenaza de la propagación de dispositivos móviles.



Los ingresos por publicidad llegaron a 21.400 millones de dólares en el primer trimestre, un incremento anual de 19 por ciento. Y la compañía ha mostrado algunos signos de crecimiento en su negocio de computación en la nube, un área de inversión masiva internamente.



Junto con la computación en la nube, Google ha realizado una considerable inversión en inteligencia artificial, como la computación por voz. Muchos inversionistas creen que esta posiciona bien a Google, para protegerse contra cualquier amenaza que un cambio en la computación traiga para su negocio de búsqueda en la red.



Las perspectivas para los experimentos de la compañía en sectores como la atención médica y el transporte han parecido más brillantes este año. El negocio médico de Alphabet cerró una inversión externa de 800 millones de dólares de la firma de Singapur Temasek.



Waymo, la unidad de conducción autónoma de Alphabet, está en posición de liderar el competitivo mercado de tránsito autónomo, según una nota del mes pasado de Morgan Stanley. Los analistas escribieron que la división podría valer alrededor de 70.000 millones de dólares para 2030.