Acciones de Apple caen por baja demanda del iPhone 8

Este jueves las acciones de Apple Inc. perdieron un 2,4%, cotizando a 155,85 dólares por especulaciones de corredores y operadores sobre una demanda pobre y recortes en la producción del iPhone 8, antes del lanzamiento en noviembre del iPhone X con el cual conmemorarán los 10 años del Smartphone.



La empresa ya no entrega actualizaciones regulares sobre sus ingresos pero informes de proveedores, operadores telefónicos y analistas del sector han generado especulaciones sobre bajas ventas para la última versión del iPhone.



Esta semana, el analista John Vinh, de KeyBanc Capital Markets, reportó que un sondeo sugería que las ventas del iPhone 7 estaban superando al iPhone 8 cuando ya pasó poco más de un mes desde su lanzamiento.



El iPhone X saldrá a la venta el 3 de noviembre y también podrían influir sobre la demanda. Algunos expertos citaron un reporte del diario Economic Times, de Taiwán, en el cual una fuente no identificada habló sobre una reducción de 50 por ciento en los pedidos por el iPhone 8.



Analistas creen que es probable que Apple se centre más en el iPhone X, que tendrá un precio de 999 dólares e impulsaría los márgenes de ganancia de la empresa.



Jun Zhang, analista de Rosenblatt Securities, cree que la empresa podría reducir la producción del iPhone 8 y mover la capacidad hacia el iPhone X porque se espera que el dispositivo premium se agote con rapidez.



"Nuestra investigación sugiere que la mezcla de producción será de 50/50 entre el iPhone 8/8 Plus y el iPhone X, pero la cuota del iPhone X podría subir a entre un 60 y un 70 por ciento en diciembre y aún más en el trimestre de marzo", opinó Zhang.