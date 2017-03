Pulso entre accionistas de Avianca por acuerdo con United ya llegó a una Corte de EE.UU.

Una pelea entre los dos principales accionistas de aerolínea se libra en una corte en Nueva York.



El segundo mayor accionista de Avianca Holdings SA pidió a un juez de Nueva York bloquear temporalmente un acuerdo con United Continental Holdings Inc. mientras prosigue una demanda para obtener una prohibición permanente.



En el documento presentado a la corte este miércoles, Kingsland Holdings dijo que el acuerdo actual favorece indebidamente a Synergy, el holding de German Efromovich, quien es también el accionista con control de la aerolínea.



Kingsland espera negociar una mejor oferta para Avianca.



(Lea: Accionista de Avianca presenta recurso para bloquear negociaciones con United Airlines).



Kingsland demandó a Avianca en febrero, junto con su presidente y los accionistas controladores y United, alegando que negociaron secretamente un préstamo de US$800 millones y una asociación estratégica.



Kingsland es controlada por la familia Kriete, que en 2010 combino Avianca con Taca, de Centro América.



Kingsland tiene 22 por ciento de las acciones con derecho a voto de Avianca, mientras que Synergy tiene una participación de 78 por ciento de votos. Una portavoz de United se negó a comentar.



Avianca y Synergy no respondieron inmediatamente a correos electrónicos que buscaban comentarios.



(Entrevista: Avianca no abandonará sus orígenes, dice Efromovich).



LAZOS MÁS PROFUNDOS



A principios de mes, Efromovich negó que negoció el acuerdo en secreto y dijo que lo que más le convenía a la aerolínea colombiana era continuar negociando la sociedad.



United anunció que estaba trabajando con Avianca Holdings y Avianca Brasil para mejorar y profundizar lazos comerciales y estratégicos, sin mencionar términos financieros.



Oceanair Linhas Aereas SA, que opera como Avianca Brasil, es una aerolínea separada controlada por el hermano de Efromovich.



United ha prometido un préstamo de unos US$800 millones a Synergy, respaldado por participaciones en Avianca y una aerolínea brasileña, de acuerdo con la demanda.



La mitad de ese dinero iría a pagar deuda existente, incluyendo parte de responsabilidad de Elliott Management Corp., que proporcionó un préstamo respaldado por las acciones de Efromovich en Avianca.



(Así es la estructura de Avianca Holdings).



Alrededor de US$200 millones del préstamo de United puede terminar en Avianca, alega Kingsland.



La demanda señala que Efromovich escogió el acuerdo para su beneficio personal y rechazó ofertas de otras dos grandes líneas aéreas internacionales que valoraban Avianca a un precio más alto.



La denuncia acusa al presidente y a sus familiares de obligar a la compañía a realizar más de 30 transacciones durante los últimos dos años para rescatar a sus otros negocios y de comprometerse con la mayoría de las acciones de Synergy como garantía para préstamos.



La demanda dice que los Efromovich eludieron un proceso emprendido por el directorio de la línea aérea para buscar más capital para atender necesidades de liquidez, rompiendo un acuerdo entre Avianca, Synergy y Kingsland que da a Kingsland el derecho de aprobar o vetar transacciones y transferencias de Synergy.



‘DESVIAR DÓLARES’



“Los Efromovich abusaron de sus posiciones de confianza aprovechando una oportunidad corporativa en un esfuerzo por desviar cientos de millones de dólares a sus propias arcas”, dijo Kingsland en su declaracion del miércoles.



“Están socavando el proceso estratégico y excluyendo la posibilidad de una transacción que maximiza el valor”.



Bloomberg