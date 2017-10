‘Avianca, miente. Despidió a 8 pilotos por estar en huelga’, Acdac

La Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Adac) aseguró que Avianca ya habría despedido a 9 de los pilotos que no acogieron su llamado y que continúan en cese de actividades.



(Lea: Por error técnico, se alarga proceso de Avianca y Acdac en la Corte Suprema)



Por su parte, la aerolínea aseguró que este miércoles “terminó el contrato a 8 aviadores por reconocimiento de pensión”.



(Lea: Acdac impugnará fallo sobre Tribunal de Arbitramento)

Sin embargo, la Acdac insiste en que los la desvinculación de estos pilotos fue un despido como represalia por estar en huelga.



En declaraciones concedidas a Portafolio.co, el presidente de la Acdac Capitán Jaime Hernández afirmó que el argumento del reconocimiento de pensión no es cierto, pues otros pilotos en las mismas condiciones laborales, pero que no están en huelga, no fueron despedidos.



“Avianca miente. Los compañeros de ellos siguen volando los equipos que estaban volando, solamente botaron a los pilotos que estaban participando en la huelga, lo cual es una mentira más de Avianca a la opinión pública. Demuestra la mala fe y nos fortalece a nosotros en la huelga. Hay 700 despidos en estos momentos con esas 8 cartas”, afirmó el capitán Hernández.



El presidente del sindicato de pilotos considera como “un milagro” el hecho de que las grabaciones de la audiencia del Tribunal Superior de Bogotá en la que se falló en primera instancia la ilegalidad de la huelga resultaran dañados, pues les da una nueva oportunidad de defenderse con todas las garantías, pues, asegura, en la primera ocasión no tuvieron la posibilidad de defenderse en igualdad de condiciones.