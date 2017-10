Acdac impugnará fallo sobre Tribunal de Arbitramento

La Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac), aseguró este miércoles que impugnará ante el Consejo de Estado el fallo emitido el martes por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó el amparo pedido mediante acción de tutela contra la decisión del Ministerio de Trabajo de convocar un Tribunal de Arbitramento, en medio del paro de pilotos que ya completa 29 días y que ha ocasionado la cancelación de más de 6.000 vuelos.



Según señala el Capitán Jaime Hernández Sierra, presidente de la Asociación, "por ahora y en tanto no se cumplan todos los procesos jurídicos que nos permite la ley, la huelga continúa". A esto agregó que seguirán dispuestos a llegar a un acuerdo y terminar la huelga si la administración regresa a la mesa de negociación y firma el acta que da garantías de que no habrá represalias contra los más de 700 pilotos que se mantienen en el cese de actividades.



Dijo también que “el papel de la señora Ministra del Trabajo, Griselda Restrepo, así como el de la Comisión Séptima del Congreso, son un llamado urgente de todos los colombianos para que Avianca asuma su responsabilidad y de por terminada esta huelga que le está trayendo tantas pérdidas al país y que está cuestionando las garantías y los derechos laborales en Colombia”.



Luego de que los pilotos de Acdac insistieran en seguir en huelga y que optaran por no aceptar el llamado de Avianca para volver a sus puestos, la aerolínea indicó que comenzó los procesos disciplinarios correspondientes.