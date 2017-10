Acdac interpone acción de tutela contra Ministerio de Trabajo

La Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) interpuso una tutela contra el Ministerio de Trabajo, argumentando que la convocatoria al tribunal de arbitramento vulneró tres de sus derechos fundamentales: al debido proceso, a la igualdad y a la sindicalización.



En teoría, el fallo se conocería en 10días hábiles, es decir, el 17 de octubre.



Por su parte, Acdac dice en el documento que “el Mintrabajo se extralimitó en el ejercicio de sus funciones, y usurpó la labor de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá”.



Por esto, le solicitaron a dicha entidad que suspenda provisionalmente la resolución que le dio vía libre al tribunal de arbitramento, con el fin de que protejan “los derechos fundamentales de la Organización Sindical y de sus afiliados (...), quienes se han visto seriamente afectados y lacerados por la arbitraria e inconstitucional medida”.



En el documento de 44 páginas, Acdac también relata que tras las negociaciones con Avianca, la huelga se venía desarrollando de forma legal, y cuya legalidad se está examinando en la instancia judicial competente, “de forma que debió respetarse el desarrollo de la huelga hasta por 60 días para convocar una subcomisión de la comisión de concertación de políticas salariales y laborales para convocar el tribunal de arbitramento”.



Además, en cuanto a la legalidad o no del cese de actividades, el documento reza que tienen fe de que se declare a su favor, teniendo en cuenta que la labor que cumplen los pilotos no es un servicio público esencial.



“De acuerdo con las directrices trazadas por el Comité de Libertad Sindical de la OIT, la labor que desempeñan los pilotos de líneas aéreas no constituye un servicio público esencial; para que se pueda hablar de esto, en sentido estricto del término, se tiene que afectar el derecho a la vida, a la salud y a la seguridad del público en general”, indicó Acdac.