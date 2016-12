A septiembre de este año el crecimiento de Team aumentaba en 20 por ciento, lo cual es una señal de que los negocios de la compañía de grasas y aceites van por buen camino. Así lo señala Luis Alberto Botero, presidente de la compañía al referirse al desempeño y las perspectivas de la empresa colombiana.



¿Cómo les ha ido?



Este ha sido un año muy bueno para nosotros. Hemos consolidado aun más nuestra posición en el mercado con unos crecimientos muy importantes, llevando mucha innovación al consumidor. En el área de consumo masivo hemos lanzado más de 14 productos, lo que significa más de uno al mes.



¿Team no ha notado la desaceleración?



En este sector la informalidad y el contrabando han sido muy significativos siempre. Y, de alguna manera, la devaluación del peso ha limitado el desarrollo de ese mercado ilegal. Eso, sumando a que tenemos unas marcas muy fuertes y posicionadas en la mente del consumidor.



¿Cómo han enfrentado la devaluación y la inflación?



Dependemos del dólar en el costo de los insumos y la materia prima, ya sea soya, canola, coco o girasol, ya que es importada. Y el precio de la palma nacional está atado al dólar. Nuestros costos se vieron muy afectados por la devaluación. Gracias a las marcas trasladamos los precios al consumidor. Hubo un periodo en el que el cliente se resintió, pero hoy la compra es mayor que el año pasado. Así, hemos crecido 5 por ciento en volumen. El consumidor aceptó el incremento por la devaluación. La inflación, afortunadamente, ha bajado y dejó estabilizados unos precios que están desde comienzos de año. Pero se podría resentir el consumo si se incrementa el IVA. Hay que esperar la Reforma Tributaria.



¿Qué destaca en productos?



Por ejemplo, en Olivetto desarrollamos una línea de productos mediterráneos con aceitunas, pasta de tomate y aceite en spray para las ensaladas. Con Gourmet lanzamos un aceite de coco con propiedades para la salud cerebral. Además, presentamos Vidalia, marca que está en prueba en Medellín a través de la comercialización en una cadena de farmacias. Es una línea de aceites cuchareables de coco y otras dos fórmulas con beneficios para el cerebro y para el corazón.



¿Entran a los OTC?



Se podría llamar así. El organismo requiere más de un 30 por ciento de grasa en la dieta diaria. Una de la forma de obtenerla es por los alimentos pero también consumiendo productos con funcionalidades directas.



¿Cómo van las exportaciones?



En los últimos tres años las hemos triplicado. Vendemos a 11 países, siendo Panamá (donde duplicamos las exportaciones), Puerto Rico (donde estamos comenzando con mucha fuerza), y a Argentina que, pese a producir aceite de soya, llevamos productos de panadería. Exportamos a México, Chile, y Brasil y estamos comenzando en El Salvador.



¿Cómo esperan terminar el año?



No puedo hablar mucho de cifras, pero en el acumulado a septiembre vamos creciendo el 20 por ciento en valor. Es un resultado bastante interesante. Hemos consolidado prácticamente todos los negocios en Colombia, siendo, tal vez uno de los mejores años que hemos tenido en la década.



¿Cuáles fueron las ventas del 2015?



Facturamos 1,3 billones de pesos. De nuestros ingresos el 35 por ciento está por fuera de Colombia.



¿Han hecho inversiones?



La última fue la adquisición de Bredenmaster, en Chile, el año pasado. Team invierte permanentemente en la modernización porque tiene a la innovación en el corazón de la estrategia.



¿Cómo van Chile y México?



En México vamos a tener un buen crecimiento y vamos a superar las expectativas. Somos muy fuertes en panadería. Y en el caso de Chile tenemos un buen crecimiento, pese al año de incertidumbre.



¿En México no han llegado al consumidor final?



No. Probamos en el 2008 y no nos fue bien. Es un mercado demasiado competido en precio. Siempre procuramos en los mercados donde operamos tener una propuesta de valor distinta. Nosotros tenemos como principio no jugar en la cancha, sino jugar para ganar. En los segmentos o mercados donde no tenemos posibilidades de tener una propuesta de valor ganadora, preferimos no estar.



¿Cómo vislumbra el 2017?



Somos optimistas. Yo creo que las empresas aprendemos a vivir con los entornos y el gran reto que tenemos los administradores de esas empresas es manejar esos entornos y a pesar de lo que pueda resentir y la incertidumbre sobre varios temas en Colombia, nosotros hemos apostado mucho a nuestras marcas. Estamos en un sector, en el que si bien el consumo puede resentirse, eso lo hará en forma temporal porque nuestros productos son necesarios para la nutrición. Con marcas bien posicionadas esperamos, de nuevo el año entrante, lograr crecimientos importantes tanto en Colombia con en los países donde tenemos presencia.



