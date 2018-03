Achiras del Huila quiere reconquistar a Europa

La compañía Achiras del Huila buscará sacarle el máximo provecho a la admisibilidad de productos procesados con leche colombiana a la Unión Europea, por lo que espera antes de mitad de año retomar el ritmo exportador que tenía antes de la firma del TLC con ese bloque económico.



Ramiro Ramírez, dueño de Achiras del Huila, contó que “entre 2005 y 2013, pudimos vender las achiras en ese continente. Luego, con la firma del acuerdo esto se obstaculizó, porque la leche colombiana no era permitida en nuestra producción con fines de exportación. Ahora celebramos esta noticia, con lo cual podremos comprarle a Colanta el insumo. La idea es que el próximo año las ventas externas superen el millón de dólares”.



El objetivo es despachar entre 4 y 5 contenedores, que tienen cada uno aproximadamente 3.800 kilogramos de achiras, hacia la Unión Europea. Allí el centro de distribución podría ser España, para luego dar el salto a Italia, Francia, Alemania, Polonia y Portugal. Otro mercado vital para este producto típico es el de Estados Unidos, en el cual esperan cumplir con la ley de seguridad alimentaria, con el fin de ganar mercado, no solo con los colombianos viviendo allá, sino también con los nativos.



Ramírez explicó que, aunque ya ganaron una batalla con el tema de la leche en Europa, ahora el próximo paso sería el de poder utilizar huevos colombianos en su producción para exportación. “En estos momentos importamos la yema de huevo desde Argentina, por lo que están autorizados por la Unión Europea”, detalló.



Incluso, el empresario manifestó que quiere expandirse a nivel internacional “como lo hizo el Grupo Argos, guardadas las proporciones. Ellos nos han enseñado lo que es atacar los mercados externos”.



Otro de los grandes proyectos de la compañía, no solo con miras al mercado nacional sino también al extranjero, es el de establecer una red de tiendas propias, en alianza con productores de café y de cacao del Huila. “La idea es vender productos de la región, que han tenido el sello de denominación de origen y que pueden atacar diferentes nichos”, señaló Ramírez.



Del lado de los ingresos provenientes del mercado nacional, la compañía tuvo en 2017 una baja en sus ingresos, que fue compensada por las ventas internacionales. Ahora para este año esperan que la facturación, tanto local e internacional, puedan tener cifras positivas. “El sueño es que más de la mitad de los ingresos sean por exportaciones”, concluyó Ramírez.



Andrés Felipe Quintero Vega