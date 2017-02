‘Luego de varias semanas de tire y afloje’, las compañías Fox y Directv llegaron a un acuerdo. Así lo informó Fox Network Latin America a través de un comunicado de prensa, en el que aseguran que seguiría emitiendo su programación habitual en Directv.



(Lea: 'El tire y afloje' entre Fox y Directv se extenderá hasta el viernes).



"Fox Networks Group Latin America agradece la confianza de Directv Latin America para llegar a un acuerdo en beneficio de nuestros fans que continuarán disfrutando de sus shows favoritos y consagrados como 'The Walking Dead', 'Los Simpson', 'Homeland', 'Modern Family', 'Mozart in the Jungle', 'La Historia de Dios' 'American Crime Story', 'Scream Queens', 'Bones' y 'The Americans'", dice parte del comunicado.

Además, se mantendrá al aire todo el contenido deportivo de los canales Fox Sports, entre ellos la Copa Conmebol Libertadores Bridgestone, al igual que nuevas series como 'Legion', '24: Legacy', 'The Young Pope', 'Taboo' y 'Genius', entre muchas otras.



El acuerdo económico al que llegaron ambas partes se da luego de una puja que duró varios meses y que se reanudó el pasado 6 de febrero. De no haberse firmado este negocio, cerca de 20 millones de personas, que es el número de suscriptores que tiene Directv en Latinoamérica, se habrían visto afectadas.



