Adriana Salcedo llega a la presidencia de Sodexo Colombia

Adriana Salcedo Gómez, administradora de empresas turísticas y hoteleras, es la nueva Country President para Sodexo Colombia. En su trayectoria se ha desempeñado como directora de operaciones de la compañía, asumiendo el manejo de segmentos operacionales en áreas como la minería, salud y corporativo desde distintos lugares de Latinoamérica en los que Sodexo tiene operaciones.



“Su experiencia en conseguir resultados exitosos y rentables la ha hecho apta para asumir la dirección general de Sodexo, líder mundial en Calidad de Vida, en su país natal luego de 24 años de ardua labor dentro de la misma y de haber estado a cargo de distintas direcciones operacionales en países como Chile, Perú y Argentina”, indicó la compañía en un comunicado.



“El reto más importante es llevar a la compañía a un crecimiento sostenible, doblando la cifra de ventas dentro de Colombia en un lapso no mayor a 5 años, y mantener la rentabilidad a dos dígitos”, indica Salcedo.



Otro de los grandes objetivos es incentivar políticas institucionales que equilibren la balanza de oportunidades de ascenso y liderazgo, sin discriminar a ninguna persona por motivos de género, raza, discapacidad, situación económica o preferencia sexual.



En este aspecto, Sodexo demostró mediante un caso de estudio sobre el “Balance de Género”, que los resultados en la muestra donde se mantenía el equilibrio entre hombres y mujeres, se lograba evidenciar mejores indicadores financieros y no financieros que en los casos contrarios. La muestra fue de 50.000 Site Managers y otros cargos administrativos en 70 filiales en todo el mundo.



Salcedo señala que para conseguir este resultado debe comenzar por una pedagogía de liderazgo y acompañamiento, de esta manera se logra retener al personal y hacer que este crezca junto con la compañía, al igual que factores como el engagement, la aceptación y el reconocimiento en el mundo de los negocios. La nueva Country President afirma que dentro de Sodexo no existe preferencia alguna por ningún género y que la oportunidad de ascenso está al alcance de todos.