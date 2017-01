Advent busca proyectos en Colombia 

El fondo de capital privado Advent International, está en busca de proyectos y empresas de distintos sectores para invertir.



De hecho, desde hace año y medio empezaron las inversiones de su fondo 6, y todavía les quedan casi cuatro años, al término de los cuales habrán destinado 2.100 millones de dólares a iniciativas en la región.



De este monto, se espera que a Colombia corresponda alrededor del 20 por ciento, según explica Mauricio Salgar, Managing Director Región Andina de Advent International.



El directivo explica que los sectores que siguen despertando interés para el fondo son el financiero, salud, comercio minorista y consumo masivo e infraestructura de puertos y aeropuertos.



Sin embargo, considera que las oportunidades siempre se ven de manera específica en las empresas, pues hay actividades que pueden ser atractivas pero que no ofrecen posibilidades, así como firmas que tienen gran potencial en sectores que no aparentan tenerlo.



Estos recursos son claves para compañías que están en etapa de crecimiento, que estén en procesos de sucesión, o en general que necesiten recursos para apalancar su crecimiento.



Actualmente, Advent International tiene un portafolio de 18 empresas en la región, que incluyen marcas conocidas en Colombia como LifeMiles, Alianza Fiduciaria y Alianza Valores.



Y es que si bien la coyuntura de desaceleración económica, sumada a la devaluación de las monedas, la incertidumbre por la reforma tributaria y la inflación les impuso muchos retos para invertir y desinvertir, la realidad es que Salgar cree que América Latina y en particular Colombia deben buscar su espacio entre los grandes fondos globales.