Aerocivil autoriza a Avianca contratar pilotos extranjeros

La Aeronáutica Civil anunció este martes que Avianca podrá contratar pilotos extranjeros, propuesta que había hecho la aerolínea como una medida para mitigar la afectación en la operación aérea del país.



La decisión de que Avianca pueda traer pilotos extranjeros a operar sus aeronaves autoriza a que puedan hacerlo desde hoy a las 8:00 de la mañana.



La medida se da por tres meses y se exige que en cada tripulación haya un colombiano, ya sea como piloto o como copiloto.



La determinación de la Aeronáutica Civil sienta también un precedente, pues autoriza que otras aerolíneas que tengan situaciones similares en el futuro, también puedan contratar pilotos foráneos.



Esta resolución contempla que la empresas o empresas que no cuenten con tripulaciones disponibles por eventos especiales, como el de Avianca hoy, soliciten el permiso para que sus aeronaves sean operadas por extranjeros, cumpliendo con unos requisitos.



Entre los condiciones que exige la Aerocivil están: que el 90% de las tripulaciones extranjeras no puede excedan el total de la planta de la compañía aérea, que en la cabina vaya un tripulante colombiano, que el extranjero certifique que habla español. Si no lo hace, debe certificar el inglés y podrá operar, pero solo en aeropuertos internacionales, y debe presentar a la Aerocivil la licencia emitida por el país de origen y su certificado médico.



Así mismo, el piloto extranjero debe recibir un entrenamiento de regulaciones aéreas colombianas, también deberá pasar un chequeo en rutas con instructor certificado, que también debe presentar a la Aerocivil.



La Aerocivil, manifestó que la propuesta estaba basada "en las normas que existen del Código de Comercio, así como el Código Laboral y de la misma reglamentación que tiene la entidad para garantizar la movilidad, que ha sido el requerimiento que ha hecho el Gobierno Nacional".





Finalmente la Aeronáutica señaló que "no se están atacando a los colombianos, por el contrario, acá se da claridad que si hay tripulantes colombianos que tienen habilitaciones y licencias se les debe dar prioridad por parte de las compañías aéreas frente a los extranjeros".