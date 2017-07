Agosto, mes clave para la disputa entre Avianca y Kingsland

Los líos judiciales entre Avianca y su socio mayoritario, Kingsland, prometen agitarse en las próximas semanas.



Según pudo establecer Portafolio, en la última notificación que fue enviada a las partes involucradas, los representantes de Avianca, Kingsland y United se presentarían el próximo 3 de agosto ante la Corte de Nueva York para hacer la exposición oral de sus argumentos.



Con este encuentro, dicho órgano judicial de Estados Unidos, avanzará en el proceso para desestimar la demanda interpuesta por Kingsland a Avianca, que en días pasados favoreció a la segunda.



“El tema legal no se ha terminado, pero vamos bien. El nuevo juez que llegue tendrá que juzgar sobre nuestra petición de desechar el caso, por no tener fundamentos”, le dijo a EL TIEMPO en días pasados Hernán Rincón, CEO de Avianca, quien agregó que Kingsland, con las primeras decisiones de los jueces “está pensando si continuar o no con el recurso”.



Sin embargo, este diario pudo establecer que en la demanda de Avianca a Kingsland Holdings, el equipo de Roberto Kriete todavía está presentando pruebas para demostrar que la compañía aérea está incurriendo en prácticas deshonestas en su negociación con United Airlines.



Mientras las autoridades de EE. UU. avanzan en sus investigaciones, Avianca confirmó que continuará en su plan de vuelo con una de las aerolíneas más reconocidas de Estados Unidos.



De acuerdo con lo que mencionó Rincón hace unos días, el acuerdo tiene un avance de un 50 o un 60%, pero todavía faltan cuatro puntos cruciales por precisar como la definición de la capacidad, la estrategia de las tarifas, la distribución de las tareas y la implementación de las economías de escala y sinergias de costo.



