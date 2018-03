Airbus suspende algunas entregas y pruebas de vuelo tras problemas en motores

Airbus dejó de entregar aviones A320neo propulsados por motores turbohélice Pratt & Whitney y detuvo los vuelos de prueba previos a envíos tras la última de una serie de problemas con los motores, dijeron dos fuentes familiarizadas con el asunto.



Airbus informó a las aerolíneas y compañías de "leasing" y les aseguró que todavía no puede decir cuánto tiempo llevará resolver el problema, dijo una fuente a Reuters bajo condición de anonimato.



Otra fuente señaló que no se estaban realizando las entregas de los aviones, pero que no habían sido formalmente detenidas. Un portavoz de Airbus dijo que está "en conversaciones con los clientes sobre los plazos de entrega" caso por caso.



El revés se produce semanas después de que Airbus informó que estaba superando dos años de problemas en los motores de ahorro de combustible desarrollados por la unidad de United Technologies Pratt & Whitney, uno de los dos proveedores de motores para su avión líder en ventas A320neo.



La Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA por su sigla en inglés) impuso el viernes restricciones sobre el uso de aviones recientemente entregados de la familia A320neo con motores que comienzan con un determinado número de serie. Esto se produjo tras una serie de interrupciones en vuelo o despegues rechazados que, según una fuente, comenzaron a suceder hace 10 días.



Las restricciones cubren jets con dos motores del mismo lote afectado. En total, la medida afecta a 15-20 aviones entregados recientemente, dijeron las fuentes familiarizadas con el asunto. Las aeronaves que utilizan motores alternativos de CFM International no se ven afectadas. El boletín de seguridad de EASA también prohíbe a las aerolíneas utilizar aviones A320neo en viajes prolongados sobre el agua o áreas aisladas cuando uno de los motores proviene del lote sospechoso.



*Reuters.