Alemana Henkel abre convocatoria para buscar talento joven colombiano

La multinacional alemana Henkel abrió una convocatoria para su programa Trainees en Colombia, con inscripciones abiertas hasta el próximo 16 de julio.



El objetivo de la multinacional es promover el desarrollo acelerado de jóvenes profesionales con alto potencial, al permitirles rotar durante 2 años por las diferentes áreas de la compañía, asegurando un conocimiento integral y una experiencia multicultural. Esta exposición a las distintas áreas de la organización les brinda a futuro, la oportunidad de ocupar posiciones de gerencia y liderazgo dentro de la misma.



“Ofrecemos una experiencia única, a través de marcas como Schwarzkopf, Igora, Balance, Loctite entre otras, cada una basada en una estrategia sostenible y un fuerte enfoque en desarrollo tecnológico e innovador. En Henkel, invertimos en atraer y desarrollar el mejor talento, proporcionando a los jóvenes múltiples oportunidades en sus carreras, ofreciendo atractivos beneficios como: formación y desarrollo de liderazgo, balance de vida y trabajo, compensación, oportunidades interculturales, entre otros”, menciona Iván Mejía, Gerente Recursos Humanos para Henkel Colombiana.



Otro de los beneficios que brinda el programa a estos profesionales es el acompañamiento constante y directo de gerentes de la compañía como mentores de los nuevos trainees durante su enriquecedor proceso, con una posibilidad de hacer una parte de este programa en el exterior, según la compañía.



La empresa asegura que solamente serán escogidas las personas que pasen el proceso de selección con una remuneración ya establecida por el periodo de dos años, con la posibilidad de que los que tengan un buen desempeño empiecen a laborar en la compañía.



Los interesados en participar en el programa deben cumplir con los siguientes requisitos: tener de 0 a 2 años de experiencia, ser egresado, bilingüe inglés 100%, otros idiomas son un plus, deseable experiencia internacional, asumir retos, adaptarse a nuevos ambientes y tener potencial de liderazgo y trabajo en equipo.



Henkel es una compañía con 140 años de historia en tres unidades de negocio: Beauty Care, Adhesive Technologies y Laundry and Home.



Formularios y condiciones para inscribirse antes del 16 de julio ingresando a www.ciadetalentos.jobs