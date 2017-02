Alerta por falsas multinivel que prometen inversión en diamantes y otras piedras preciosas 

La Superintendencia de Sociedades advirtió este lunes que en el país no existe ninguna sucursal extranjera que tenga permiso para comercializar metales o piedras preciosas, negocios promovidos por algunas empresas ilegales.



La advertencia se produce luego de que la entidad encontrara material promocional en la que falsas empresas multinivel o de venta directa prometen retornos de mínimo 5 % semanal (250 % al año) de su inversión en las piedras preciosas "sin mover un músculo", señaló la Superintendencia en un comunicado.



La entidad aseguró que todo tipo de publicidad encontrada en cualquier medio, incluyendo páginas web, redes sociales y otros métodos electrónicos, físicos o de voz a voz que estén orientados a la captación masiva de recursos del público serán acusados por sus actuaciones vía penal y civil.



El superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar, recordó que personas naturales no pueden actuar como compañías de venta directa ni como representantes comerciales de este tipo de sociedades extranjeras.



"Para que una sociedad funcione como multinivel, la compensación o beneficio económico que decida pagar al vendedor independiente, debe corresponder proporcionalmente a sus ventas y no ser entregado por el solo hecho de vincular nuevas personas a la red comercial", aseguró el comunicado.



EFE