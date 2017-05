Altavoces controlados por voz, el nuevo éxito de Amazon

Amazon.com Inc está dominando el naciente mercado de los altavoces controlados por voz, indicó este lunes la firma de investigación de mercado eMarketer. Los aparatos Amazon Echo y Echo Dot del gigante del comercio electrónico se llevarán una participación del 70,6 por ciento del mercado estadounidense este año, según el estudio.



Lea: (Las claves que han llevado a Amazon a un valor de mercado de 433.000 millones de dólares).



Los parlantes incluyen a Alexa, la ayuda de control de voz de Amazon, a quien los usuarios pueden pedirle que ponga música, reserve un viaje en Uber o encienda las luces de su casa.



Lea: (Dueño de Amazon a punto de convertirse en el hombre más rico del mundo).



Eso lo coloca muy por delante de Google Home de Alphabet Inc, un dispositivo similar que tiene una participación del 23,8 por ciento, superando también a ofertas menos exitosas de otras compañías tecnológicas. El número de usuarios activos se duplicará con creces para este tipo de aparatos este año, a 35,6 millones, dijo eMarketer.



El reporte subraya el progreso de Amazon con la creación de Alexa y su tecnología de reconocimiento de voz como una parte integral de la vida de los consumidores. Un mayor número de usuarios implica más datos, que pueden mejorar la comprensión de Alexa y podrían convertirla en la principal plataforma para dispositivos de voz, como es Windows para las computadoras de escritorio.



Lea: (Amazon sigue quebrando cientos de comercios minoristas en Estados Unidos).



Analistas dijeron que las ventas de aparatos e ingresos extra por órdenes vía Alexa podrían darle a Amazon 10.000 millones de dólares para el 2020, y eso no incluye ingresos potenciales de otros que usen Alexa como plataforma.



Sin embargo, pruebas hechas por analistas mostraron que la tecnología de Google Home igualará o será superior a la de sus competidores. Un sondeo de Mahaney halló que el reconocimiento de marca para el aparato en Estados Unidos ya se equiparaba al 80 por ciento de Alexa.



Las estadísticas de eMarketer se centraron en los parlantes y excluyeron otros asistentes virtuales como Siri de Apple Inc y Cortana de Microsoft Corp. Más de 60 millones de personas en Estados Unidos usarán asistentes virtuales al menos una vez por mes en 2017, dijo el reporte, más de un 25 por ciento de los usuarios de smartphones en el país.