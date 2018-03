Amarey va por 2 nuevos países y más ciudades

Después de dos años de un crecimiento modesto, el grupo Amarey Nova Medical, que se especializa en logística dentro del sector salud, espera tres años en los cuales incrementaría de manera sustancial su facturación, pasando de $182.000 millones en el 2018 a unos $300.000 millones en el 2020. Su director general, Esteban Lizarazo, explica cómo darán este salto.



¿Cómo va Amarey?



Va bien, en un entorno complejo, pero con muchas ganas de hacer cosas diferentes en salud.



¿Por qué la complejidad?



La complejidad se configura por el flujo de dinero del sistema de salud. Es difícil hacer empresa en un sector donde hay mucha iliquidez, lo cual dificulta a veces el crecimiento y emprender nuevos proyectos; las carteras son muy altas. En el centro de nuestra promesa de valor está el paciente y hay que tener inversiones e inventarios fuertes.



También, hay otros elementos a nivel mundial: cada vez la población mayor es más y accede al sistema de salud mucho más a partir de los 65 años.



¿Acaso eso último no es bueno para ustedes?



Sí, pero cuando hay pocos recursos es más difícil a nivel del sistema total. Y si uno no entiende esto de manera sistémica, tarde o temprano va a terminar afectado; si hay mucha presión sobre una EPS puede terminar quebrada, y eso es lo que no queremos.



¿Quiénes son sus clientes?



El 99% de nuestros negocios son con las IPS de tercera y cuarta complejidad, pero obviamente tenemos productos que están dentro y por fuera del plan de beneficios, entonces ahí es donde entran desde las EPS hasta el Gobierno.



Lo que está en el plan de beneficios le corresponde a las EPS y el giro es un poco más rápido, pero lo que no está, que es una gran parte, también es más difícil.



¿La llegada de grandes actores al mercado hace más difícil el panorama?



Esa entrada la vemos bastante interesante. Los grandes han sido, por ejemplo, Cruz verde, Audifarma y Epsifarma, y ahora hay operadores que están llegando, como UnitedHealth y Christus (EE. UU.), que son operadores hospitalarios. Eso dinamiza bastante el mercado. Va a ser interesante ver cómo se reorganiza el mercado.



Se dice que la logística es lo que encarece los medicamentos en el país.



Yo diría que en todo el mundo. Mientras que en la cadena de suministro de industrias como la automotriz o el retail equivale al 10% de los gastos, en la salud está entre el 35% y 40%, y lo que dice la literatura, porque no hay bastantes estudios de estos, es que eso se puede mejorar hasta en un 30%, lo cual quiere decir que los gastos del sistema se podrían bajar en un 10% y a eso es a lo que le estamos apostando: a mejorar eficiencias sin desmejorar el foco nuestro, que es el paciente.



¿Cómo les fue en el 2017?



Fue muy parecido al 2016, no hubo un gran crecimiento. Nuestro grupo tiene tres empresas: Ucipharma, encargada de la gestión de soluciones y productos para cirugía; NovaTécnica, en prestación de servicios de gestión intrahospitalaria, y Ucitech Panamá y Costa Rica, filiales en Centroamérica, y el año pasado fue de consolidación de esas unidades.



¿Cuánto facturaron?



En total, como grupo empresarial, terminamos con $182.000 millones, muy parecido al 2016.



¿Es decir que van varios años de sacrificio para consolidarse?



Desafortunadamente en el sector es difícil crecer con las carteras como están y lo que hemos hecho es mucha consolidación y definición de en donde queremos estar, cómo hacer para generar más sinergias, y podría decir que estos años hemos planeado lo que va a ser la plataforma 2018 a 2020. Vienen años de crecimiento, sobre todo en los negocios de servicios, pero apalancados en todo lo que se construyó anteriormente.



¿Qué metas hay para el año 2018?



Debemos llegar a una facturación como grupo de $220.000 millones, o sea casi 17% más que el año pasado. El crecimiento fuerte se da sobre todo por nuestro negocio quirúrgico. Esperamos cerrar el año con nueve a diez robots Da Vinci, sabiendo que en este momento hay cinco, y para eso la estrategia se centra no solo en Bogotá, sino en Medellín, Cali y Barranquilla y en unos dos más para Bogotá. También está la unidad de servicios, apoyando a las instituciones en la prestación, por ejemplo, de la gestión de equipos biomédicos, de infraestructura física y tecnológica, así como en la logística.



¿Y del 2019 a 2020?



La meta nuestra es llegar a facturar cerca de $300.000 millones, con un crecimiento de 70 a 80%, y la mayoría sería por servicios y riesgo compartido.



¿Le interesan las APP en salud?



Estamos más bien al lado de los que vayan a trabajar Alianzas Público-Privadas, pero como tal no estamos entrando en esta modalidad.



¿Hay perspectivas de expansión?



Ya tenemos sedes en Medellín, Cali, Barranquilla y Pereira, y este año viene una para Bucaramanga, un refuerzo en dos compañías nuestras en Centroamérica: Ucitech, en Panamá y Costa Rica.



¿Van por más países?



Sí, dentro de los planes al 2020 viene la expansión a otros dos países, que seguramente serán El Salvador y República Dominicana.



¿Alguna nueva línea de negocio en ciernes?



No, pero el negocio farmacéutico y de cirugía se va a mover mucho hacia la genómica y la genética, donde estamos haciendo fuertes inversiones.