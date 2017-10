Amazon se expande en el negocio de reparto de comida a domicilio

Amazon.com Inc. pronto empezará a realizar domicilios de comida como parte de su expansión en el creciente mercado de reparto de alimentos a domicilio.



El gigante del comercio electrónico ha tratado de descifrar las claves de la entrega de alimentos a domicilio durante al menos una década. Ahora que tiene una presencia importante en la industria de los supermercados tras la adquisición de Whole Foods Market por US$13.700 millones, está intentando entrar al negocio de los restaurantes.



Amazon se ha asociado con Olo, una empresa que proporciona tecnología de pedidos y pagos digitales a 200 marcas de restaurantes con cerca de 40.000 locales en los Estados Unidos, lo que potencialmente daría acceso a Amazon a una enorme cantidad de pedidos de entrega.



Buca di Beppo, que administra cerca de 90 restaurantes italianos, es el único cliente de Olo que reconoce públicamente que utilizará el servicio de Amazon Restaurants. El mercado de alimentos de los Estados Unidos, que factura unos US$1,5 billones, se divide básicamente entre supermercados y restaurantes.



Los repartos de alimentos le resultan atractivos a Amazon por la frecuencia de los pedidos, ya que esto la pondría en contacto permanente con los compradores y le ayudaría a recopilar datos valiosos sobre sus preferencias, aunque no ganará mucho dinero en las transacciones individuales, si es que gana algo.



Amazon comenzó un servicio de reparto a domicilio en una hora de comidas de restaurante en Seattle en 2015 y lo ha estado expandiendo a otras ciudades estadounidenses. El servicio atrae en gran medida a restaurantes pequeños que pueden beneficiarse de la exposición a los clientes de Amazon y el conocimiento de la empresa en materia de entregas, pero no ha captado a muchas cadenas de restaurantes.



MÁS RESTAURANTES PODRÍAN UNIRSE

El acuerdo con Olo, una firma con sede en Nueva York que cuenta entre sus inversores al fundador de Shake Shack Inc., Danny Meyer, podría atraer a cadenas de comida rápida como Chipotle, Five Guys y Wingstop al servicio de reparto a domicilio Amazon Restaurants.



Olo proporciona la plataforma tecnológica para publicar menús y registrar los pedidos, mientras que Amazon organiza las entregas. Olo lanzó un nuevo producto llamado Rails que facilita que los restaurantes reciban pedidos de entrega de Amazon y otras empresas, dijo Noah Glass, máximo ejecutivo de la compañía.



"Obviamente, están buscando nuevos segmentos de negocio: es un gran mercado al cual Amazon puede tener acceso", subrayó Glass en una entrevista. El acuerdo con Amazon otorga a los clientes de Olo la opción de comenzar a ofrecer reparto a domicilio, un servicio cada vez más importante a medida que los restaurantes afrontan una desaceleración de su crecimiento en EE.UU.



El mercado de pedidos de entrega de comida rápida realizados en aplicaciones móviles rondaba los US$10.000 millones en 2016 y se espera que supere los US$35.000 millones en 2020, según la firma de investigación de mercado Cowen.



McDonald's Corp., después de resistir durante muchos años los llamados para ofrecer entrega a domicilio, recientemente se asoció con UberEats en los EE.UU. y el servicio ya está disponible en unas 3.500 ubicaciones.



Olo ayudó a crear la aplicación móvil de pedidos y pagos de Shake Shack y también desarrolló la tecnología para los servicios de comidas de Chipotle. A medida que más personas buscan hacer pedidos de comida online, Glass estima que más clientes de Olo empezarán a usar los servicios de Amazon Restaurants. "Esto les otorga acceso fácil a Amazon", indicó. "Una gran parte del negocio está siendo capturado por los que son buenos en esto".