Amazon: la empresa que se valorizó 55.000% en 20 años

“Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada”, dice la letra del conocido tanto ‘Volver’, cantado por Carlos Gardel, pero eso no es precisamente lo que le está sucediendo hoy a Amazon, la compañía de comercio electrónico y servicios que debutó el 15 de mayo de 1997 en Wall Street.



Al gigante estadounidense le ha pasado mucho, después de ser una empresa que se inició en un garaje de una casa, sus acciones se han valorizado 55.000%, al pasar de 1,73 dólares (con un valor de mercado de 660 millones de dólares), a 957,97 dólares, que cerró hoy en la bolsa de Nueva York.



Veinte años han sido muchos desde que Amazon, como dice su fundador y actual presidente, Jeff Bezos, estaba “llevando cajas a la oficina de correos en mi Chevrolet Blazer y soñando con un montacargas”.



Ahora es el gigante del comercio electrónico mundial, con un valor bursátil de 464.500 millones de dólares (la cuarta más grande del mundo), a punto de convertir a Bezzos en el segundo hombre más rico del mundo, con una fortuna de 80.000 millones de dólares, un poco menos que Bill Gates, el fundador y presidente de Microsoft.



Bezzos explica que su éxito radica “en estar obsesionado con lo que los clientes quieren, incluso si ellos mismos no lo saben”. Le aconseja a sus ejecutivos y a todos los que tienen un negocio en general que “cuídense de la investigación y lideren con corazón, intuición, curiosidad, juego, tripas, gusto”.



Y seguir como un mantra el “tomar decisiones rápidamente, incluso con sólo el 70 por ciento de la información que les gustaría tener; toleren el desacuerdo y comprométanse a apoyar a la mayoría. Y, por encima de todo, nunca se conviertan en una empresa madura”.



En estas dos décadas ha sido tanto el éxito de Amazon con su comercio electrónico que este año hará que se cierren más de 8.000 tiendas minoristas en Estados Unidos y que los centros comerciales de ese país, asustados y aterrados, busquen nuevos modelos de negocios.



“Los centros comerciales estadounidenses están experimentando una oleada de cierres de tiendas, incluyendo tiendas por departamento que son establecimientos ancla como Sears, Macy's y JC Penney. Eso ha acompañado a una disminución en las tiendas minoristas y a problemas en las cadenas de lujo y de ropa, incluyendo J. Crew”, afirmaba hace poco un informe del Financial Times.



Todo indica que con la cultura de negocios de Bezzos, quien fue alabado la semana pasada por el también multimillonario estadounidense Warren Buffet, el tercer hombre más rico del mundo, Amazon llegará más allá de otros 20 años, pues ya tiene un emporio que agrupa a Alexa Internet, a9.com, Shopbop, Internet Movie Database (IMDb), Zappos.com, DPreview.com, The Washington Post y Twitch, mientras su inquieto fundador le busca otros nuevos y exitosos horizontes, siempre obsesionado en el cliente.