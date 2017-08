América Latina: el objetivo de Avianca

Un mercado al que Avianca no apuesta es Venezuela, donde recientemente canceló todas las rutas.

El presidente ejecutivo de Avianca, Hernán Rincón, dijo este martes que espera que la aerolínea colombiana se convierta en uno de los grandes actores que conecten a América Latina con destinos globales.



Rincón dijo a 'Reuters' en Nueva York que la aerolínea trabaja para aumentar su presencia en México y Argentina, donde su matriz, Synergy Holding, está negociando una participación de un 49 por ciento en Aeromar Airlines. Synergy compró la aerolínea argentina Macair Jet en 2016. "Seguirá habiendo algunas aerolíneas regionales más pequeñas, por supuesto, pero aerolíneas que tienen la capacidad de servir a toda Latinoamérica (...) creemos que habrá sólo dos", dijo Rincón, quien sostuvo que espera que Latam Airlines de Chile sea la otra. "Es lo que estamos construyendo", agregó.



Avianca, que estudia una posible fusión con su aerolínea hermana en Brasil, vuela a Argentina y México, pero su impronta es leve. También tiene una presencia limitada en Chile, algo que Rincón dijo que es poco probable que cambie en un futuro próximo.



Un mercado al que Avianca no apuesta es Venezuela, donde recientemente canceló todas las rutas, una decisión que Rincón dijo que están dispuestos a revisar "tan pronto como la situación mejore" y el país haga cambios en seguridad, calidad y entrega de combustible de aviones y condiciones aeroportuarias.



Otro paso importante en los planes de expansión de la compañía es un acuerdo con United Continental Holdings Inc., que Rincón dijo que ayudaría a Avianca a expandirse más allá de los 20 destinos de Estados Unidos que busca servir directamente en los próximos dos años. El ejecutivo espera que el negocio esté listo en 2017.