American Airlines hace frente a medida que prohíbe laptops en vuelos

Este jueves American Airlines Group Inc. comenzó la primera prueba en Estados Unidos de los nuevos escáneres de seguridad en los aeropuertos que proporcionan una visión más detallada dentro del equipaje de mano y que permitiría que los viajeros mantengan las computadoras portátiles en sus bolsos.



El escáner de tomografía computarizada está siendo utilizado en una línea de control de seguridad en el aeropuerto internacional Phoenix Sky Harbor, informó la aerolínea en un comunicado.



Las pruebas, en la Terminal Cuatro, se llevan a cabo junto con la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en ingles).



ESCÁNERES CT



Son mejores que los dispositivos de rayos X existentes en la detección de explosivos, lo que significa que en algún momento podrían permitir a los pasajeros dejar laptops, otros aparatos electrónicos e incluso líquidos en sus bolsas, simplificando enormemente la seguridad aeroportuaria.



"Ya hemos usado este tipo de tecnología para el equipaje documentado, esperamos que estas pequeñas maquinas en el punto de control proporcionen el mismo alto nivel de seguridad", dijo el Administrador Interino de la TSA, Huban Gowadia.



Las maquinas utilizan tomografía computarizada para crear una vista tridimensional de alta definición del interior de un bolso.



La imagen se puede girar para hacer un estudio a fondo y las bolsas se pueden examinar capa por capa.





EL DESPLIEGUE GENERALIZADO TOMARÍA TIEMPO



A raíz de las anteriores introducciones fallidas de nuevos equipos, la TSA requiere muchas pruebas.



Además, el Congreso no ha asignado fondos para grandes compras de nuevos dispositivos, cada uno cuesta varios cientos de miles de dólares y requieren 1.000 millones de dólares o más para ser instalados en miles de líneas de seguridad en los Estados Unidos.



El escáner que American está probando fue fabricado por L3 Technologies Inc. La prohibición de marzo, que abarca los vuelos desde 10 aeropuertos de Oriente Medio y el norte de África hacia Estados Unidos, llegó después de que se suscitara preocupación de que los terroristas habían ideado formas de ocultar explosivos en computadoras portátiles y otros dispositivos electrónicos más grandes que un teléfono móvil.



Desde entonces, el Departamento de Seguridad Nacional ha estado considerando extender la prohibición a Europa.