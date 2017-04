AngloGold suspende proyecto de oro La Colosa en el municipio de Cajamarca

La minera canadiense AngloGold Ashanti Colombia acaba de asegurar en un comunicado que detendrá todas las actividades del proyecto minero La Colosa, ubicado en el municipio de Cajamarca (Tolima), debido a la decisión de la comunidad en una consulta popular de no permitir la minería en el área.



Lea: (Cajamarca votó masivamente en contra de la minería).



La multinacional alega que "Diversas razones que van desde lo institucional, lo político, y particularmente lo social con la reciente consulta, nos obligan a tomar la desafortunada decisión de detener todas las actividades en el proyecto y con ello el empleo y la inversión, mientras se le da certeza a la actividad minera en el país y en el Tolima".



Lea: (‘Las consultas no pueden ser retroactivas’).



A renglón seguido, la compañía asegura que lamenta detener la generación de empleo en la región, el impulso a los proyectos de fortalecimiento agrícola, ganadero y comercial en Cajamarca, "el trabajo conjunto con las comunidades y autoridades municipales para promover proyectos en salud, educación, servicios públicos e infraestructura, entre otros, necesarios para cualquier municipio en Colombia".



La minera explica que en la pasada consulta popular, llevada a cabo el 26 de marzo pasado, el municipio tolimense de Cajamarca definió su posición respecto a proyectos mineros y con eso sobre el empleo y la inversión local que genera. Según dichos resultados la minería no puede convivir con otras actividades.



Lea: ('Las consultas populares como la de Cajamarca van en contravía de la Constitución').



"Aunque en AngloGold estamos convencidos de lo contrario y la minería moderna alrededor del mundo demuestra que sí es posible hacer minería, ganadería, comercio y agricultura en una misma región; aceptamos la posición expresada por la comunidad", expresa la misiva de la canadiense.



La decisión de detener el proyecto se debe a que tras 14 años de presencia de AngloGold Ashanti Colombia en el Tolima, el proyecto minero La Colosa, sin estar aún en etapa de explotación, lleva varios años sin avances concretos.



Portafolio.co conoció que la compañía indemnizará a unos 300 empleados que en promedio laboran al año en el proyecto y dejará solo unos 10 en labores administrativas mínimas mientras las autoridades gubernamentales y judiciales del país deciden el rumbo de la minería en el país.



En sus 14 años en el proyecto, la compañía ha invertido cerca de un billón de pesos en actividades exploratorias y de responsabilidad social, ya que todavía no tiene licencia de explotación para el proyecto, por lo que no ha explotado una sola onza de oro.