Con promociones, Bogotá Beer Company celebra su aniversario número 14

Este miércoles 26 abril, Bogotá Beer Company cumplirá 14 años en el mercado colombiano.



En el marco de esta celebración, la pequeña cervecera realizará varias promociones con las que busca festejar con sus clientes este día.



A través de redes sociales, BBC ha manifestado que quienes compren una cerveza de la casa recibirán otra gratis, incluye botellas, pero no estarán disponibles en jirafas.



Ese día los puntos abrirán sus puertas a partir del medio día. Para esta ocasión fueron pedidos tres veces más existencias de cerveza para celebrar el cumpleaños.



(Lea: Bogotá Beer Company arrancó con 50 millones de pesos y ya vale 50 millones de dólares).



En mayo de 2015, AB Inbev, la cervecera más grande del mundo, compró Bogotá Beer Company (BBC), negocio que selló a través de la brasileña AmBev.



Con esta adquisición, el gigante cervecero obtuvo su boleta de entrada al mercado nacional, liderado históricamente por Bavaria, empresa de quien fue, hasta el pasado miércoles, su más grande rival: SABMiller.



A pesar de tener el respaldo de un gigante del sector, la pequeña cervecera le sigue apostando a ingredientes naturales y a ser distribuida especialmente en pubs' de estilo europeo, esquema original de la marca que vio la luz en 1997, gracias a Berny Silberwasser, hoy gerente de la compañía y uno de sus principales socios.



BBC sigue firme en su idea original, tanto así que en la frase de su logo se enorgullece de ser pequeña, hecho que, según ellos, marca la gran diferencia con sus competidores.



(BBC expande su negocio cervecero en Colombia).



“Somos pequeña porque nuestros clientes nos lo exigen así”, dicen algunos letreros al interior de sus locales comerciales.



A inicio de 2015, un artículo del 'Financial Times' señalaba que el negocio comenzó con un capital de 50 millones de pesos y que hoy vale unos 50 millones de dólares. Sin embargo, la cifra de la transacción no ha sido revelada.



Lo que sí es cierto es que la empresa factura unos 38.000 millones de pesos anuales. BBC produce unas 11 marcas, entre las que se cuentan BBC Premium Lager, BBC Monserrate Roja y BBC Chapinero Porter, que distribuyen tanto en su pubs como en otros canales comerciales.