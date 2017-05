Aplicación AirHelp lo ayuda con las reclamaciones a las aerolíneas al instante

Cuando fue lanzada en 2013, AirHelp hacia una promesa simple: reporte sus desastres de vuelos a los agentes de servicio al cliente de la compañía y litigarán contra las compañías aéreas en su nombre. Continuando con esta línea y con el fin de expandir la aplicación, este martes, la compañía su próximo paso hacia la compensación fácil de parte de las aerolíneas.



Ofrecida gratuitamente en las tiendas de iTunes y Android Play, la aplicación solía requerir que los viajeros rellenaran una breve encuesta y proporcionaran una descripción de su problema para iniciar el proceso de reclamación. Ahora, podrán simplemente escanear una imagen de su pase de abordar y dejar que AirHelp se encargue del resto.



Con la información de su tarjeta de embarque almacenada en el sistema, la compañía puede realizar un seguimiento de su vuelo para detectar retrasos, cancelaciones y sobreventa para que el proceso de reclamación comience incluso antes de que usted tome el teléfono.



"Antes de que llegáramos, la gente no sabía nada acerca de sus derechos. La mayoría de la gente no conoce la ley, e incluso si lo hiciera, podría no saber a qué tiene derecho. En realidad, es muy complicado, y por eso existimos”, dijo Henrik Zillmer, CEO de AirHelp.



Según Zillmer, ahora, aproximadamente uno de cada tres europeos es consciente de los derechos de los pasajeros aéreos.



Hasta la fecha, AirHelp ha procesado reclamos para 2 millones de pasajeros por una compensación total de 195 millones de dólares. Frente a esto, Zillmer dijo que el pago promedio va de 500 dólares a 600 dólares, a menudo dividido entre múltiples miembros de la familia que vuelan juntos y presentan una reclamación conjunta.



Escanear el pase de abordar, afirmó, facilitará ayudar a más personas de manera más eficiente. "Ahora podemos decirle de inmediato cómo se aplican las leyes en su caso y lo que la aerolínea le debe en su situación", y explicó que tarda solo dos o tres segundos presentar una reclamación.



A pesar de que el proceso nunca fue terriblemente engorroso, dice que cada pregunta adicional de la encuesta hace que la gente desista, y que el seguimiento automático significa que los pasajeros recibirán notificaciones cuando tengan derecho a una compensación.



Todo lo que tienen que hacer es dar permiso a AirHelp -con un toque- para que se encargue de su caso.



¿CUÁLES SON LOS DERECHOS QUE TIENE EL PASAJERO?



Si usted va volando hacia, desde, o dentro de Europa -o en una aerolínea con sede en Europa- es probable que usted tenga derecho a más de lo que piensa.



En estos casos, los viajeros tienen derecho a un máximo de 600 euros (670 dólares) por retrasos de vuelo, dependiendo de la duración de la demora y la distancia recorrida.



Las regulaciones en Estados Unidos son menos generosas con los pasajeros. Los viajeros nacionales no están sujetos a compensación por retrasos tradicionales de vuelos, pero los que se generan en pista y las denegaciones involuntarias de embarque (que ocurren cuando su vuelo está sobrevendido y usted se ve obligado a renunciar a su asiento) pueden garantizar un desembolso de hasta 1.350 dólares.



En cuanto a las reclamaciones de equipaje perdido, retrasado o dañado, AirHelp puede asegurar hasta 1.220 dólares en reparaciones. Lo único es que usted necesita recibos para demostrar el valor de lo que estaba dentro de su equipaje si algo ha desaparecido, dijo Zillmer.