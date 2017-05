‘App’ les dice a empresarios qué tanto aportan a la paz

De manera fácil, los empresarios de Colombia podrán medir qué tanto le están aportando a la construcción de paz en el país y definir estrategias que les permitan mejorar su participación en la búsqueda de este objetivo. Esto, gracias a la aplicación digital ‘EmPaz: medición empresarial para la paz’, que pusieron a su disposición la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) y la Fundación Ideas para la Paz (FIP).



La ‘app’ trae indicadores para medir cómo está la compañía en temas como la gestión estratégica para la paz, reconciliación y convivencia, capital humano, institucionalidad y participación, desarrollo socioeconómico inclusivo y sostenibilidad ambiental.



Para iniciar el proceso, deben contactarse por correo electrónico con la CCB (construcciondepaz@ccb.org.co) o con la FIP (empaz@ideaspaz.org) y solicitar la información necesaria para la medición.



De acuerdo con el vicepresidente de Articulación Público Privada de la CCB, Jorge Mario Díaz, aunque un 96% de los empresarios están dispuestos a crear iniciativas a favor de la reconciliación, aún hay desconocimiento sobre cómo materializar esa meta.



“Una vez el empresario tiene claro qué está haciendo desde el interior de su negocio, la herramienta le ayuda a definir qué camino tomar para fortalecer su trabajo en favor de temas específicos como, por ejemplo, su relación con las comunidades, el uso de los recursos naturales o sus políticas internas de recursos humanos, entre otros. Cada empresa es diferente”, aseguró.



Ayer, durante la presentación de la herramienta, Frank Pearl, negociador del Gobierno en los diálogos de paz con las Farc, anotó que con esto podrán pasar del discurso a la acción en temas de construcción de paz. “La tarea es empezar a cooperar entre todos y con EmPaz los empresarios podrán planear y comprometerse con unas iniciativas de largo plazo para luego salir a multiplicar la idea de que la reconciliación es posible si trabajamos con nuestro talento y grandeza”, explicó.



María Victoria Llorente, directora ejecutiva de FIP, por su parte, apuntó que “la paz requiere claridad no solo sobre lo que hay que hacer, sino en cómo hacerlo, y eso es lo que hace esta herramienta de medición”.



La aplicación fue probada previamente en pruebas piloto con la Organización Terpel, Fundación Corona y la pyme huilense Mild Coffee.



Sylvia Escovar, presidenta de Terpel, aseguró que, aunque su firma adelantaba hace años iniciativas con un compromiso decidido en favor de asuntos como la reintegración, EmPaz les permitió darse cuenta del potencial que tenían en otros temas relacionados con la construcción de paz. “Lo que pretendemos es medirnos contra nosotros mismos.



Ver qué hemos hecho bien, qué tiene oportunidad de mejora y, sobre todo, saber qué no estamos haciendo y qué podemos empezar a hacer por la paz de este país”, aseguró.

Se espera que los empresarios se acerquen a la CCB y a la FIP para comenzar a utilizar la ‘app’ y a definir estrategias puntuales para la implementación de iniciativas, políticas y mejores prácticas alrededor de un objetivo, común como lo es la construcción de paz en Colombia