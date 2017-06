Apple agregará realidad virtual a sus nuevos dispositivos

Apple Inc. enseñó el nuevo iOS 11, el sistema operativo que hará funcionar al nuevo iPhone, así como al actual y a algunos modelos anteriores, con una vista previa de nuevas características de realidad aumentada y una App Store rediseñada en la conferencia anual de desarrolladores de la compañía.



(Lea: Apple planea implementar chip de inteligencia artificial en sus dispositivos)



También se dieron a conocer las actualizaciones del software que ejecutan las computadoras Mac, Apple TV y el Apple Watch, junto con una mayor integración del asistente digital de la compañía, Siri.



(Vea: Empresas que mejor pagan a sus empleados según Glassdoor)



Apple se ha convertido en la empresa pública más valiosa del mundo al diseñar teléfonos y otros dispositivos que funcionan perfectamente con el software. Organiza una Conferencia Mundial de Desarrolladores cada año para mostrar a los desarrolladores externos el último software de modo que puedan crear nuevas aplicaciones y servicios que hagan que los dispositivos de la empresa sean más útiles.



(Lea: Las razones por las que IBM y Apple le está poniendo fin al trabajo remoto)



El WWDC de este año también incluyó nuevas versiones de portátiles Mac e iPads. Pero los desarrolladores, consumidores e inversionistas están muy emocionados por el nuevo iPhone, que se espera para finales de este año.



Los ajustes de Apple y las adiciones al sistema operativo iOS 11 que ejecutará el teléfono darán pistas sobre cómo resultará el dispositivo.



El iPhone sigue aportando más del 60 por ciento de los ingresos de Apple. Este lunes, las actualizaciones de iOS 11 se centraron en la realidad aumentada, con un nuevo servicio llamado ARKit que ayuda a los desarrolladores externos a integrar esta tecnología en sus aplicaciones.



En el escenario, el ejecutivo de software de Apple Craig Federighi utilizó la cámara de un iPhone para proyectar una representación tridimensional de una sala de estar en pantalla grande.



Phil Schiller, jefe de marketing de Apple, anunció la rediseñada App Store, recibiendo enormes aplausos de parte de los desarrolladores que estaban entre la multitud.

La nueva vista "Today" enseña las aplicaciones más recientes, entre ellos juegos y una para aquellas apps que no sean juegos. Cada aplicación también obtendrá su propia página, que los mismos desarrolladores podrán personalizar.



Para Apple Watch, la compañía introdujo nuevas características de salud y de música, más caras nuevas del reloj, incluyendo una que utiliza Siri para exhibir la información pertinente, como citas, a través del día.



El software renovado de Apple TV agregó el servicio Prime Video de Amazon.com Inc. como una aplicación.



Finalmente la compañía también presentó nuevas características para portátiles y equipos Mac, incluyendo una nueva aplicación de administración y edición de fotografías; y un nuevo sistema de archivos que debería acelerar los dispositivos y mejorar la privacidad.



El navegador web de Safari también se actualizó para bloquear los videos de reproducción automática y limitar la orientación de los anuncios.