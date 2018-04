Apple amenaza a sus empleados con cargos criminales si filtran información

Apple Inc. advirtió a los empleados que dejen de filtrar información interna sobre planes futuros y planteó la posibilidad de posibles acciones legales y cargos criminales, una de las medidas más agresivas de la compañía de tecnología más grande del mundo para controlar la información sobre sus actividades.



La compañía con sede en Cupertino, California, dijo en un extenso memorando publicado en su blog interno que atrapó a 29 filtradores el año pasado y señaló que 12 de ellos fueron arrestados. "Estas personas no solo pierden sus trabajos, sino que también pueden enfrentar dificultades extremas para encontrar trabajo en otro lugar", agregó Apple.



La compañía no quiso hacer ningún comentario al respecto.



Apple describió situaciones en las que se filtró información a los medios, incluida una reunión a principios de este año en la que Craig Federighi, titular de ingeniería de software de la tecnológica, dijo a los empleados que algunas características planificadas para el software del iPhone se retrasarían.



La compañía también mencionó un paquete de software que aún no se lanzaba y que revelaba detalles sobre el inédito iPhone X y el nuevo AppleWatch.



La información filtrada sobre un producto nuevo puede afectar negativamente las ventas de los modelos actuales, dar a los rivales más tiempo para comenzar con una respuesta competitiva y generar menos ventas cuando se lance el nuevo producto, según el memo.



"Queremos tener la oportunidad de decirles a nuestros clientes por qué el producto es excelente, y no que alguien más lo haga mal", dijo en el memorando Greg Joswiak, ejecutivo de marketing de productos de Apple.



La medida es parte de los esfuerzos más amplios y de larga data de las compañías de tecnología de Silicon Valley por rastrear y limitar la información que sus empleados comparten públicamente.



Firmas como Google y Facebook Inc. son bastante abiertas con el personal acerca de sus planes, pero controlan de cerca sus comunicaciones externas y algunas veces despiden a personas cuando descubren filtraciones.



En 2016, Google despidió a un empleado después de que la persona compartiera publicaciones internas criticando a un ejecutivo. El empleado presentó una demanda alegando que su conversación estaba protegida por la ley de California.



Apple es especialmente reservado sobre el desarrollo de su producto. En 2012, el máximo ejecutivo Tim Cook se comprometió a duplicar los esfuerzos por mantener el trabajo de la compañía en secreto.



A pesar de eso, los medios han continuado informando noticias sobre la empresa para satisfacer la demanda de información sobre una compañía que se ha convertido en una parte crucial de las carteras de inversión, muchas de las cuales respaldan fondos públicos de jubilación para maestros y otros trabajadores esenciales.



En 2017, Apple realizó una reunión confidencial con los empleados en otra apuesta para detener las filtraciones. Desde entonces, los medios, incluido Bloomberg News, han publicado detalles sobre el iPhone X, una nueva caja de transmisión de video de Apple TV, un nuevo Apple Watch con LTE, las próximas gafas de realidad aumentada de la compañía, nuevos modelos de iPad, mejoras de software y detalles sobre los próximos iPhones y audífonos AirPods.