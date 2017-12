Apple compró Shazam por 400 millones de dólares

Apple confirmó haber alcanzado un acuerdo para adquirir Shazam Entertainment Ltd, la aplicación telefónica de origen británico que permite a los usuarios identificar canciones apuntando con sus teléfonos a la fuente de sonido.



Aunque Apple no informó el precio de la compra, el sitio web de tecnología TechCrunch reportó la operación el viernes con un precio de hasta 400 millones de dólares, bastante menos que la más reciente valuación de 1.000 millones de dólares para Shazam, firma que no cotiza en bolsa.



Apple dijo que Shazam se adaptará naturalmente a su servicio de streaming Apple Music y ayudará a los 27 millones de usuarios del servicio a descubrir nuevas canciones. Apple Music compite contra Spotify Ltd, que tiene unos 60 millones de usuarios.



En un comunicado, el portavoz de Apple Tom Neumayr dijo que Shazam "es usada por cientos de millones de personas en todo el mundo, a través de múltiples plataformas (...) Tenemos muchos planes y esperamos combinarnos con Shazam cuando se apruebe el acuerdo de hoy".



Shazam está disponible también para dispositivos que utilizan el sistema operativo Android, pero Apple no dijo si mantendrá esa versión.





*Reuters