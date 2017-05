Apple entra en análisis del sueño con adquisición de la plataforma Beddit

Conocer la manera en que dormimos es algo que toma cada vez más relevancia, y parece ser que para la compañía Apple no es la excepción.



El gigante de la tecnología con sede en Cupertino (California) adquirió Beddit, la popular plataforma de monitorización del sueño para iOS, que también fabrica hardware y software para el análisis del sueño.



Según un mensaje en el sitio web de la empresa con sede en Finlandia, el precio de compra no fue revelado y una portavoz de Apple no quiso hacer comentarios.



Beddit vende una banda con sensores por 150 dólares que se puede colocar debajo de las sábanas de la cama y transfiere información relacionada con el reposo a un iPhone, iPad o Apple Watch para su análisis. En el estudio la aplicación adjunta de Beddit, en medio de su observación puede decir a los usuarios cuánto tiempo durmieron y también, cuando se descompone su noche en categorías como ‘sueño inquieto’, ‘ronquido’ y ‘despierto’.



En ese sentido, al igual que el Apple Watch, también proporciona datos de frecuencia cardiaca a un iPhone.



Así mismo, el acuerdo profundiza la presencia de Apple en el negocio del análisis de la salud. La empresa ha estado trabajando en la funcionalidad de seguimiento del sueño para su reloj, Apple Watch, por un número de años, ha informado Bloomberg News.



La tecnología de Beddit podría ayudar con eso, Fitbit, un competidor de Apple en el segmento de dispositivos de aptitud física, ha lanzado recientemente más funciones de seguimiento del sueño para su línea de pulseras inteligentes.



Podría haber más ofertas de seguimiento de actividad por parte de Apple, que tiene mayores ambiciones para convertir su software de HealthKit en una herramienta de diagnóstico.



Apple está haciendo pruebas de análisis de actividades de esquí y snowboard, según un documento de Gizmodo.



Los clientes de Beddit pueden usar HealthKit para conectar su aplicación a la de salud Health de Apple, según el sitio web de Beddit. El botón de compra en el sitio de la empresa finlandesa remite los compradores a la tienda online de Apple, y el dispositivo ya no aparece en Amazon.com.



Beddit estaba trabajando en una aplicación para Android, pero ese detalle ya no está en su sitio.