Apple planea implementar chip de inteligencia artificial en sus dispositivos

Apple Inc. consiguió una entrada anticipada al software de inteligencia artificial con la introducción de Siri en 2011, una herramienta que permite a los usuarios operar sus teléfonos inteligentes con comandos de voz. Ahora el gigante de la electrónica está trayendo inteligencia artificial a los chips.



La compañía está trabajando en un procesador dedicado específicamente a las tareas relacionadas con la Inteligencia Artificial (IA), de acuerdo con una persona familiarizada con el asunto.



El chip, conocido internamente como el Motor Neural de Apple, mejoraría la forma en que los dispositivos de la compañía manejan tareas que de otra manera requerirían inteligencia humana, como reconocimiento facial y reconocimiento de voz, dijo la persona que solicitó anonimato discutiendo que el producto que no se ha hecho público. Apple se nego a comentar.



Los ingenieros de Apple están compitiendo para alcanzar a sus compañeros en Amazon.com Inc. y Alphabet Inc. en el campo en auge de la inteligencia artificial.



Siri dio a Apple una ventaja temprana en el reconocimiento de voz, los competidores han sido más agresivos en el despliegue de IA a través de sus líneas de productos, incluyendo el Echo de Amazon y los asistentes digitales de Google Home.



Un procesador compatible con AI ayudaría a Apple, con sede en Cupertino, California, a integrar capacidades más avanzadas en los dispositivos, en particular los automóviles autónomos y los gadgets que ejecutan la realidad aumentada, la tecnología que superpone gráficos y otra información a la visión de una persona del mundo.



"Dos de las áreas en las que Apple apuesta su futuro requieren IA", dijo Gene Munster, ex analista de Apple y cofundador de la firma de capital de riesgo Loup Ventures. "En el núcleo de la realidad aumentada y los automóviles de conducción automática está la inteligencia artificial".