Argentina, nuevo destino de la marca Lentesplus.com

La tienda virtual Lentesplus.com, especializada en la comercialización en línea de lentes de contacto, amplía su portafolio y va tras más mercados en Latinoamérica. Después de su incursión en Colombia, Chile y México, la compañía empezó su negocio en el mercado argentino.



(Lea: Ahora puede comprar sus lentes por internet, sin salir de casa).



Igualmente, tienen en la mira la llegada a Ecuador, según comentó Felipe Arango, directivo de la plataforma. “Nuestra propuesta de valor, que es algo que no existía en Colombia, consiste en poder tener una óptica en línea y conseguir fácilmente unos lentes de contacto, con un costo 30% menos que en una óptica tradicional y además, teniendo cobertura de entrega en todo el país sin ningún costo”, señaló Arango.



La empresa empezó a operar en el 2015 y el año pasado ya había llegado a Mexico y Chile. “El crecimiento a finales de 2016 fue cercano al 240% en comparación en comparación con el 2015”, comenta.



A su juicio, una de las ventajas de Lentesplus.con es su inventario ilimitado de marcas. Para este año; en aras de abrir la oferta, el sitio tiene a disposición de sus clientes gafas formuladas y de sol.



“Con esto, no solo vamos a ser la única óptica en línea del país, sino la más grande de Latinoamérica”, dijo Arango.



Otra particularidad de la marca es su modelo social. A lado de las brigadas, tiene una alianza con la organización World Vision. Por cada compra que hace un cliente en el portal web, Lentesplus.com dona gafas para un niño que lo necesite.



CATALOGADA COMO LA MÁS ACTIVA EN REDES



Diego Mariño, uno de los fundadores, asistió recientemente al Get In The Ring en Singapur. Se trata de un evento en el cual diferentes “Startups” presentan su modelo de negocio, su viabilidad financiera y el impacto social que tiene el proyecto. Lentesplus.com representó a Colombia porque ganó la versión local. El Portal no quedó en la final, pero se ganó el reconocimiento como el más activo en redes sociales.



La estrategia de oferta a bajo precio en un mercado caracterizado por los altos desembolsos, así como las condiciones para ser una marca global, fueron temas que Mariño expuso en el certamen internacional.