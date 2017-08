"Altos impuestos le están quitando capacidad de compra a los consumidores", Arturo Calle

Uno de los empresarios más importantes del país y una de las figuras más autorizadas para hablar de la crisis textil por la que atraviesa Colombia habló claro sobre los problemas que aquejan al sector de la confección.



A través de varios medios locales, Arturo Calle dio su visión de la situación que enfrenta el país en materia económica y lanzó su crítica por los altos impuestos que pagan los colombianos y que les han restado capacidad de compra a los consumidores.



(Lea: La crisis del sector textil).



Según él, por cuenta de esta situación, ha dejado de contratar unas 400 personas que trabajaban en su empresa los fines de semana, aclarando que no se trata de despidos.



De acuerdo con Arturo Calle, ese personal, al que llama ‘sabatinos’ no ha vuelto a ser llamado durante los últimos 8 meses porque en la actualidad se vende hasta un 15 por ciento menos de lo que se vendía normalmente hace unos años.



Para el empresario, esta situación sólo podría mejorar si se les da capacidad de compra a los ciudadanos para que impulsen el consumo y así se genere empleo, algo vital para dinamizar la economía.



“El problema es que Colombia es un carnaval de la evasión. Hay que sacar normas tributarias. Pero en este país unos pagan mucho y muchos no pagan nada, ya que hay varios contribuyentes que evaden impuesto”, indicó el empresario, quien considera que este es otro de los problemas que ha llevado a la crisis al sector textil, que es uno de los sectores que más empleo produce en el país y que fue uno de los más afectado por la reforma tributaria.



Calle indicó en una entrevista con Blu Radio que anticipa un cierre de año “normal”, ya que el mercado no va a mejorar, a pesar de que, según el Gobierno, la economía viene mejorando.



“No vamos a tener un fin de año espectacular. Será apenas normal”, señaló el empresario, quien agregó que muchas personas le han manifestado su incertidumbre por el futuro del país, razón que ha recortado el consumo.



Finalmente, Arturo Calle le salió a paso de quienes aseguran que sus productos son importados.



“Lo que vendemos, el 80 por ciento se produce de Colombia. El otro 20 por ciento se importa. Lo que sí importamos mucho es la materia prima, ya que algunos cueros, paños y driles se han dejado de producir en el país y tenemos que importarlo”, finalizó Arturo Calle.