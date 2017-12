Con Signatura, Grupo Arturo Calle tendrá moda hecha a la medida

El Grupo Empresarial Arturo Calle incursiona en el concepto ‘hecho a la medida’ con su nueva marca Signatura.



El primer almacén se inaugura hoy en el Centro Comercial Usaquén Plaza, un desarrollo inmobiliario que acoge marcas de lujo y ofrece espacios de negocios.



Signatura tiene 306 metros cuadrados, distribuidos en 4 salones: sala general, en donde se visualiza el portafolio de productos ya elaborado; salón del vestido; salón de camisas, corbatas y suéteres; y salón del calzado y la marroquinería. Estos espacios, especialmente los tres últimos, ofrecen privacidad y dedicación exclusiva al cliente.



“La palabra ‘Signatura’ hace alusión a la marca o firma que se plasma sobre algo para distinguirlo de lo demás. En ese sentido, es sinónimo de genuino, un concepto que evoca la pureza de su materia prima y la autenticidad de cada uno de sus procesos. Es una marca que no persigue compararse con otras, porque posee atributos y valores agregados contundentes, que la hacen única en su categoría”, explica Carlos Arturo Calle, gerente general del Grupo Empresarial.



Añade que si bien en el país y en mundo –especialmente en las sastrerías y casas de moda inglesas e italianas– existen propuestas de ‘hecho a la medida’, difícilmente se encuentra una en la que se ofrezcan, simultáneamente, todas las líneas de productos de la marca.



En Signatura el cliente no solo tiene la opción de hacer a su gusto y medida el saco o el pantalón del vestido. También puede lograr lo mismo con la camisa, los zapatos, la corbata, los suéteres, la camiseta polo e, incluso, con los accesorios, tales como el cinturón y la billetera.



SERVICIO A FONDO



Esta apuesta nació hace tres años y tiene detrás una profunda investigación de mercados.



“Visitamos centros de la moda como París, Milán y Nueva York y a partir de allí creamos el concepto que trasciende las barreras de la personalización en el mundo de lo ‘hecho a la medida’”, explica Calle. Destaca que en el proceso de consolidación del proyecto, se forjaron alianzas comerciales con los mejores proveedores de materias primas en el mundo, lo cual fue posible gracias a la larga relación entre estas casas y el Grupo Empresarial.



En la construcción interna de todos los trajes, la marca empleará un tejido especial que resulta de la fusión de filamentos de algodón con la crin del caballo o del camello, lo que aporta estabilidad y memoria a la tela, sin sacrificar confort.



Signatura también tendrá esmóquines en paño italiano de Loro Piana, proveedor que se suma a otros nombres reconocidos como Ermenegildo Zegna, Cerruti, Drago y Fratelli Tallia di Delfino. Por su parte, los de telas para camisería son Atelier Romentino, Albini, Thomas Mason y Canclini. La confección y elaboración de las piezas se llevará a cabo en Colombia, en las fábricas del Grupo Empresarial Arturo Calle (Co&tex, Rocha y Baena Mora).



Sin embargo, Signatura tendrá procesos independientes, pues en su mayoría son artesanales por lo que requieren la dedicación exclusiva de expertos. La inversión en esta apuesta de negocio supera los $4.000 millones. La compañía contemplará el lanzamiento de nuevos puntos, según el comportamiento del primer local.



Además, evalúa si lo llevará a otros países. “Estamos realizando los estudios de mercado correspondientes para identificar territorios en donde la propuesta Signatura cobre protagonismo y relevancia”, afirma.



Con altas expectativas sobre la evolución de este negocio, Carlos Arturo Calle señala que esta marca es el hito “al que atribuimos nuestra exposición como Grupo, pues se trata de un concepto completamente distinto a las demás marcas que hacen parte de nuestra línea de comercialización de moda masculina”.



De esta manera, Signatura se suma a Arturo Calle, Arturo Calle Kids y Arturo Calle Leather. Además, no descarta –para más adelante– otras líneas.



“La innovación y permanente evolución de nuestras propuestas de negocio nos han permitido mantenernos vigentes y relevantes en los cinco mercados en donde hacemos presencia (Colombia, Panamá, Costa Rica, El Salvador y Guatemala). Por ello, trabajamos en nuevos desarrollos que serán comunicados a su debido momento”, concluye el empresario.