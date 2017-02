El próximo 31 de marzo, a partir de las 9 de la mañana, se realizará la Asamblea General de Accionistas, que tendrá lugar en Corferias, ubicado en la carrera 37 No. 24 - 67 de Bogotá.



Todos los accionistas podrán ejercer el derecho de inspección sobre los libros y demás documentos a que se refieren los artículos 446 y 447 del Código de Comercio.



Esta información podrá consultarse también en la sede principal de la Sociedad (Cra. 7 No. 37-69 de Bogotá, Oficina de Participación Ciudadana), en el horario de 7:30 a.m. a 4:00 p.m.



(Lea: Austeridad, plato fuerte en asamblea de Ecopetrol).



El Reporte Integrado de Gestión Sostenible se podrá consultar en la página web de la Sociedad.



Así mismo, los accionistas podrán consultar las hojas de vida de los candidatos propuestos para ejercer los cargos de miembros de la Junta Directiva y Revisor Fiscal en la página web de la Sociedad.



Los accionistas que no puedan asistir a la Asamblea, podrán hacerse representar mediante poder otorgado por escrito que reúna los requisitos establecidos en el Momento de seguridad Verificación del quórum Instalación de la Asamblea por parte del Presidente de Ecopetrol S.A.



RECOMENDACIONES PARA ASISTIR



- Tenga a mano su documento de identidad y, en caso de representar otras acciones, el poder respectivo.



- Para evitar congestiones, las puertas de Corferias y los puntos de registro estarán abiertos desde las 7 a.m.



- Se permitirá el ingreso de un acompañante sólo para accionistas con discapacidad física, adultos mayores y menores de edad.



- Para la representación de los accionistas menores de edad, recuerde que tienen que presentar el poder de ambos padres.