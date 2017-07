Con retraso, avanza implementación de aplicaciones que reemplazarán taxímetros ​

Hasta diciembre próximo las empresas de taxis que operan en Bogotá tendrán plazo para reemplazar definitivamente los taxímetros por aplicaciones tecnológicas para calcular el cobro de cada carrera y cambiar el modelo actual.



Recientemente, la Secretaría de Movilidad del Distrito anunció el cambio de modelo, que ahora será por medio de aplicaciones tecnológicas que desarrollarán las empresas de taxis y que estarán homologadas por el Ministerio de Transporte.



Esto quiere decir que cada empresa que presta el servicio debe desarrollar su propia ‘app’ y para ello tendrá hasta diciembre para su implementación.



Se estima que el desarrollo de cada plataforma tarde entre 4 y 9 meses, dependiendo de cómo la empresa realice el procedimiento para su puesta en marcha.



Según Ernesto Sandoval, representante del gremio de los Taxistas ante Fenalco, en el 2015 salió el decreto que reglamenta el servicio de los taxis de lujo, en el que se especifica los requisitos y el proceso que debe cumplir cada empresa para implementar la ‘app’.

Sandoval explica que dicho decreto establece 53 requisitos de protocolo para que una aplicación sea aprobada por el Ministerio. Una de estas condiciones es que debe hacerse a través de una auditoria con una compañía que audite con software con ISO 9000, el trámite que más tiempo demandará. Se cree que cada compañía tarda unos tres meses en culminar esta etapa del proceso.



Por eso, Sandoval considera que es necesario que el Distrito amplíe el plazo para la implementación de las aplicaciones.



“El tiempo de implementación es muy corto y el tiempo de aprobación es extenso por los protocolos. La solución es ajustar el tiempo en la implementación de las plataformas”, indicó el representante gremial.



Sin embargo, es claro en señalar que la mayoría de empresas “se durmieron” en el desarrollo de sus aplicaciones, ya que desde el 2015 fue expedido el decreto que establecía las nuevas condiciones, por lo que no fue sorpresivo el anuncio.

“Como en el 2015 no hubo mucha expectativa por el decreto, entonces eso quedó ahí como congelado, la que no se quedó congelada fue Taxis Libres, que empezó a hacer la radicación. Aquí los únicos responsables son los que no hicieron la tarea. Aquí no hay mafias, ni nada de eso. El decreto es claro”, le dijo Ernesto Sandoval a Portafolio.co.



Además, anunció que esta misma semana será radicada la documentación para los permisos de al menos 5 compañías interesadas.



Cabe destacar que la implementación de estas aplicaciones dependen directamente de cada empresa y no del Distrito.



TAXIS LIBRES HIZO LA TAREA



Una de las empresas que ya tiene lista la aplicación para usuarios y conductores es la empresa Taxis Libres, que desde inició de este año empezó el proceso de homologación ante el Ministerio de Transporte.



Según Stefanía Hernández, gerente de la compañía, la aplicación estará disponible desde agosto y sólo están a la espera de que el alcalde Enrique Peñalosa y el secretario de Movilidad oficialicen los ajustes en las tarifas del servicio para tener en la aplicación los costos actualizados.



En dicho ajuste se establecerán tres tipos de tarifas: para servicio básico, Premium y de lujo.



En agosto, Taxis Libres saldrá al mercado con el servicio Taxis Libre Premium, el cual tendrá conductores capacitados en competencias laborales, quienes estarán uniformados y contarán con todas las aplicaciones tecnológicas que permita prestar el servicio al usuario de manera idónea, que tenga además un sistema de información abordo y que cuente en su carro con una señal luminosa que les indique a los usuarios si el vehículo está ocupado o disponible.



“Si la señal está en rojo significa que el taxi va ocupado. Si la señal es roja, pero titila es porque está reservado, y si la señal es verde quiere decir que está disponible”, indicó Hernández, quien reemplazó a Uldarico Peña y que ha abanderado esta migración tecnológica.



Mientras las autoridades determinan si extienden el plazo, las empresas deben iniciar cuanto antes el proceso de homologación para prestar este servicio.