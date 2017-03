Así es el nuevo producto que lanza Philip Morris para dejar de fumar

A partir de este jueves, la multinacional Philip Morris, la mayor empresa tabacalera del mundo, iniciará un proceso que busca llevar a los consumidores de cigarrillo a pasar de fumadores a inhaladores. Lanzó su producto Heets, un dispositivo para consumir tabaco sin que haya combustión, es decir, que en lugar de humo y ceniza, las personas reciban vapor.



Humberto Mora, vicepresidente y director de Asuntos Corporativos de Coltabaco, dice que debido a que el producto no tiene combustión no genera los componentes tóxicos propios del humo que produce el cigarrillo, y que están asociados a enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Este nuevo sistema de consumo de tabaco reduce el riesgo para la salud en un 90 o 95%, según Royal College of Physicians.

Este nuevo sistema de consumo de tabaco reduce el riesgo para la salud en un 90 o 95%. Archivo particular Este es el iQOS, un dispositivo electrónico más pequeño que un celular, que cumple la función de cargador. Archivo particular La cajetilla Heets contiene las porciones de tabaco envuelto en papel especial, que luego será inhalado. Archivo particular Humberto Mora, vicepresidente y director de Asuntos Corporativos de Coltabaco. Archivo particular

Se trata de dos productos. Uno de ellos es iQOS, un dispositivo electrónico más pequeño que un celular, que cumple la función de cargador. El otro es la cajetilla Heets que contiene las porciones de tabaco envuelto en papel especial, y que luego será inhalado.



Este proceso no genera humo sino vapor, con lo cual el consumidor siente las mismas sensaciones que si estuviera fumando. De esta forma, se acabarían los fumadores y convertirían en inhaladores. El producto ha sido lanzado en más de 20 países. En Japón hay un millón de personas que han dejado de fumar y se han comenzado a inhalar.



(Lea: Plan para poner fin al cigarrillo llega a América Latina).



El presidente de Coltabaco asegura que el objetivo de la compañía es que en un futuro, a que todos los fumadores sustituyan el consumo de cigarrillo por el de tabaco por inhalación, ya que este tiene menor riesgo para la salud, tanto del consumidor activo como del pasivo.



DATOS CLAVES



- Philip Morris considera que, a pesar de que el nuevo producto disminuye considerablemente el riesgo para la salud, debe mantenerse la restricción para el consumo por parte de los menores de edad, ya que este contiene nicotina, el cual es un componente adictivo.



- Una cajetilla de Heets cuesta lo mismo que un paquete de Marlboro de 20 unidades ($5.000). Sin embargo, el producto en Colombia se venderá por cartones de 10 cajetillas.



- El dispositivo cuenta con un cargador y un sostenedor, que vale $190.000, y que tiene una vida útil de entre 14 y 18 meses. Dependiendo el nivel de uso.



- En Bogotá, el producto comienza a comercializarse, a partir de hoy en 10 puntos, y la cajetilla será distribuida a través de Rapid.



- Los consumidores sentirán prácticamente las mismas sensaciones con la inhalación de un Heets que cuando fuman un cigarrillo tradicional, hasta el punto de que tiene el mismo número de aspiradas (14).



- El nuevo sistema no generará la sensación de la bocanada de humo que los fumadores realizan como un rito en el momento del consumo.



- Tampoco genera ahogo, ni aumento de la presión, ya que el vapor no tiene los componentes nocivos para la salud.



- Si alguien toma un Heets, lo prende y aspira el humo, le sabrá muy mal, pues no fue hecho para eso. Hay algunos que ni siquiera encienden.



- Philip Morris considera que debido al bajo riesgo para la salud, este producto puede ser consumido en lugares en donde hoy es prohibido fumar.



- Marlboro no saldrá del mercado en el corto y mediano plazo, pero sí se espera que haya una transición gradual del cigarrillo convencional al nuevo producto.



- El producto se venderá en sitios especializados, pues será necesario recibir una capacitación sobre el uso del dispositivo.



- La comunidad médica colombiana aún no se ha pronunciado oficialmente, aunque hay médicos especializados que están haciendo investigación, especialmente en facultades de medicina.