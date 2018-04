Así fue el debut de Spotify en Wall Street

Spotify debutó este martes en Wall Street con la expectativa de convertirse en un 'hit' para los inversores a su plataforma de música en línea y un trampolín para los artistas.



La acción de la plataforma abrió a un precio de 165,90 dólares y se valorizó en 29.500 millones de dólares en su primer día en la bolsa.



(Lea: Salida a bolsa de Spotify, una montaña rusa para minoristas)

En una inusual decisión, Spotify cotizó directamente en Nueva York su actual paquete accionario en vez de realizar una nueva emisión de acciones. Optó por ello para que sus fundadores e inversores mantengan el control de la compañía y eludir pagar a entidades para que las transen.



(Lea: Spotify se estrenará en Wall Street el próximo 3 de abril)



"Spotify no está buscando más capital y nuestros accionistas y nuestros empleados han sido libres durante años de comprar y vender nuestras acciones", dijo el jefe ejecutivo y cofundador Daniel Ek, de 35 años, en su blog el pasado lunes.



En la bolsa la acción se identificó como "SPOT". Ek dijo que entrar es para Spotify pasar a una "nivel más alto". Empero "eso no cambia quiénes somos, qué hacemos o cómo operamos", aseguró.



Spotify será mirada escrupulosamente por los inversores en momentos en que las firmas tecnológicas pasan por un momento de extrema volatilidad desatado por el uso indebido de datos de millones de usuarios de Facebook.



John Tinker, analista de Gabelli and Co. pateó el optimismo y aconsejó estar a la expectativa: ni comprar ni vender acciones de Spotify. Aunque estimó que el precio de las acciones puede empezar a subir, Tinker dijo advertir riesgos para una compañía que cada año cierra con pérdidas.



"Apple crece más rápido que Spotify y tiene un diferente modelo de negocios en el que la música no necesita ser rentable por sí misma", dijo.



Spotify estimó tener 159 millones usuarios mensuales, lo que incluye 71 millones de abonados, el doble que su rival Apple Music lanzado en 2015.



La semana pasada Spotify advirtió que el crecimiento de sus ventas será menor este año pero aun así tiene expectativas de menores pérdidas en 2018.



La plataforma, que nunca logró ganancias desde que lanzó su servicio hace 10 años, dijo que la principal razón de su lento crecimiento está en la desfavorable tasa de cambio.