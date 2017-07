Mesfix, la plataforma de facturas online para Pymes

El procedimiento no afecta la capacidad de endeudamiento del empresario.

En Colombia cada vez más empresas se están alejando de la manera tradicional de hacer finanzas y están aprovechando más la tecnología para realizar estos procedimientos.



(Lea: La educación financiera como motor de las mipymes)



Y es que en el mercado están apareciendo iniciativas que permiten a las Pymes y emprendedores a manejar sus productos financieros con herramientas que están todo el tiempo al alcance de su mano.



(Lea: Pymes fortalecidas a través del sistema financiero)



Un ejemplo de esto, es Mesfix, una plataforma creada para vender facturas por cobrar con descuento que ayuden a las empresas a conseguir financiación.



Esta compañía conecta las Pymes con una comunidad de personas interesadas en invertir en ellas a través de la venta de sus facturas por cobrar a plazo con descuento, permitiendo que una persona tenga acceso a un nuevo producto de inversión extraordinario, desde bajos montos y con una alta rentabilidad.



Otros de los beneficios que se resaltan de esta plataforma es que durante el procedimiento no afecta la capacidad de endeudamiento del empresario y los trámites que se necesiten se puede realizar desde cualquier lugar con conexión a internet.



Para hacer uso de los servicios de Mesfix solo se necesita ingresar a la página web mesfix.com y solicitar el acompañamiento personalizado con uno de los ejecutivos de cuenta para conocer los detalles de esta opción de financiamiento alternativo.



Según Asobancaria, en sus consideraciones sobre las ‘Oportunidades y retos de la industria ‘fintech’ para la inclusión financiera’, este tipo de iniciativas son importantes porque logran “diseñar productos más asequibles para hogares y empresas de bajos ingresos que de no ser por estas innovaciones no tendrían acceso a los productos y servicios financieros”.