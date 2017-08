Así reaccionó Uber a la millonaria sanción que le impuso la Supertransporte

Este jueves, la Superintendencia de Puertos y Transportes confirmó una millonaria multa de $344 millones impuesta a Uber en diciembre pasado, cuando sancionó a la empresa por insistir en promocionar servicios de transporte no autorizado en Colombia.



La compañía había presentado un recurso de apelación con el fin de evitar dicha sanción, pero finalmente quedó ratificada.



(Lea: Supertransporte ratificó millonaria multa contra Uber Colombia).



Frente a esta sanción Uber respondió que aún no ha sido notificada.



“Sin perjuicio del respeto por las decisiones de las autoridades colombianas, no se deja de lamentar el hecho de que las contundentes pruebas y argumentos presentados en el trámite administrativo adelantado no hayan sido consideradas y que los medios tengan conocimiento de la presunta decisión aún antes de que esa entidad haya efectuado los trámites de notificación correspondientes”, indicó Lucas Llinás, gerente general de Uber Colombia, citado en un comunicado de prensa enviado por la empresa.



Así mismo, Uber indicó que continuará defendiendo sus derechos ante las instancias judiciales y “reitera ante el Gobierno nacional su permanente disposición de avanzar en una solución concertada, en pro de más de 70.000 socios conductores, sus familias y de centenares de miles de usuarios en 19 ciudades de Colombia”.