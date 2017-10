Carros eléctricos e híbridos quieren dar un salto en el mercado nacional

El pasado 15 de agosto, los ministerios de Comercio y Hacienda le dieron vía libre a la importación de casi 14.000 autos amigables con el medioambiente, tras iniciar una amnistía aracelaria en las importaciones de los carros eléctricos e híbridos con 0% y 5% de arancel, respectivamente, a partir de este año y hasta el 2027.



“Con la propuesta se busca estimular el uso de fuentes móviles que generen menos emisiones contaminantes, con el propósito de proteger la salud humana y buscando disminuir la dependencia de combustibles fósiles no renovables, a través de la incorporación de tecnologías vehiculares más eficientes”, dijo el decreto del ministerio de Comercio, Industria y Turismo.



La medida fue celebrada por varios sectores, entre ellos por los exportadores, agremiados en la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex).



“Esto es positivo y hay que estimularlo, en la medida que es la tendencia mundial. No nos podemos quedar atrás y los países del trópicos serán los más afectados de calentamiento global, con lo cual promover estas tecnologías es el camino correcto”, aseguró Javier Díaz, presidente del gremio.



En el mundo, se viene hablando que el uso de energías fósiles podría terminar en los próximos años.



Recientemente, el World Economic Forum (Foro Económico Mundial) citó un estudio liderado por la Universidad de Stanford en el que asegura que en el 2050, las energías renovables podrán abastecer el 99 por ciento del consumo mundial, dejando en el aire la pregunta de si en ese año el petróleo dejará de mover al planeta.



Estas energías supondrían la creación de 52 millones de empleos, que compensarán los casi 28 millones que se perderán por la salida del petróleo.



Sin embargo, organismos como la Agencia Internacional de la Energía contradicen este

estudio y aseguran que el consumo de energías fósiles para el 2050 será del 78% del consumo total. Sus cálculos se basan en que el consumo de energía renovable crecerá el 2,6% anual entre 2012 y 2040.



Lo cierto es que las empresas de vehículos vienen adaptándose desde ya al escenario de los vehículos amigables con el ambiente y para eso han desarrollado modelos eléctricos e hídridos.



Ante este panorama y con la amnistía arancelaria decretada recientemente por el gobierno colombiano, se espera que en el mercado local los vehículos con estas características ganen un lugar cada vez mayor entre los colombianos.



Daniel Galindo, gerente de marca de BMW, dijo en el momento de conocer la amnistía arancelaria que “en Colombia se están sentando las bases para que el mercado de eléctricos se desarrolle de manera importante en los próximos años. Hay que reconocer que el Gobierno ha liderado esta iniciativa y con las regulaciones se han sentado los pilares para que estas tecnologías lleguen con niveles de precios muy competitivos y atractivos para el mercado nacional”.



Para Renault- Sofasa, con el nuevo panorama tributario, la compañía continuará promoviendo alternativas de movilidad sustentable y amigable con el medio ambiente.



“Debemos continuar adelantando estrategias que permitan dinamizar el mercado, para aprovechar las enormes ventajas de esta tecnología para el cuidado del entorno. Teniendo el cupo, el desafío es aprovecharlo y en eso estamos concentrados”, señaló la empresa.



Precisamente, Renault es el líder de este segmento en el mercado colombiano. Cuenta con dos vehículos 100% eléctricos dentro del portafolio que comercializa en el país: el Renault Twizy y el Renault Kangoo Z.E., modelos que se caracterizan por ser amigables con el medio ambiente, al producir cero emisiones y cero ruido.



El Renault Twizy es un biplaza 100% eléctrico. Cuenta con tecnología limpia en la que se destaca su batería de ion-litio que es reciclable y puede ser recargada en cualquier momento. Su motor eléctrico compacto de 13 kW (17 hp) y 5,8 kg-m de torque, le permiten desarrollar una velocidad máxima de 80 Km/h. La recarga de este vehículo se realiza en un tiempo de 3,5 h. Cuenta con una batería de voltaje nominal de 60V y una capacidad de 8KWh.



Por su parte, el Renault Kangoo Z.E. es un furgón eléctrico, práctico y ecoeficiente, apto para el transporte urbano de mercancías. Incorpora un motor 100% eléctrico de 44 kW (60 hp) y 23 kg-m de torque, con transmisión directa (sin cambios), se conduce silenciosamente y con facilidad.



Entre 2016 y lo corrido de este año hasta agosto, Renault vendió 181 unidades del Twizy y 25 unidades del Kangoo Z.E. Aunque no se conoce información precisa de las ventas totales de los vehículos eléctricos en el país, se estima que no superarían las 1.000 unidades, teniendo en cuenta su costo, superior a de un carro convencional debido a su estructura técnica, y su reciente inclusión en el mercado nacional.



Otra de las marcas que viene apostando en el país con los carros amistosos con el medio ambiente es Kia, quien adelanta un trabajo importante en este sentido en el país.



Esta compañía surcoreana cuenta con su modelo el Soul EV, 100% eléctrico. Sin dejar de lado su diseño característico. En Colombia también se puede conseguir el Nissan Leaf, el BMW i3 y el Mitsubishi i-Miev. Con la amnistía arancelaria es posible que lleguen más.



