Asopostal y Asojuegos compartirán experiencias en prevención de lavado de activos 

“En Colombia hoy es muy difícil lavar dinero a través de los juegos, las apuestas físicas y on line o a través de los giros postales. Los reportes objetivos y el reporte de operaciones sospechosas remitidas a la UIAF lo hacen prácticamente imposible, hacerlo es un suicido judicial”, afirma Juan Andrés Carreño, director del Congreso Laft América (Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo).



El encuentro, que se realizará los días 8 y 9 de junio en la Cámara de Comercio de Bogotá, sede Chapinero, busca precisamente compartir con otras empresas del sector real la experiencia que en materia de prevención han tenido los sectores de juegos y giros postales que los ha llevado a mejorar su sistema de administración de riesgo y la calidad del reporte, como lo señala Carreño.



El Congreso se realizará en coincidencia con la evaluación que el Fondo Monetario Internacional hará al sistema Antilavado de Activos, Contra la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT-FPADM), frente al cumplimiento y la efectividad de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Esta visita se dará durante el mes de junio, por lo que las actividades académicas del Congreso estarán enfocadas a tratar aspectos de la evaluación.



La realización de este II Congreso LAFT América es una muestra de la implicación del sector real en los procesos de fortalecimiento del sistema antilavado. Al igual que en la primera edición, el Congreso LAFT 2017 contará con la participación de destacadas personalidades del ámbito nacional e internacional, como el procurador General de la Nación, Fernando Carillo; el ex jefe Negociador de los Acuerdos de Paz con las Farc, Humberto De la Calle Lombana, el ministro de las TIC, David Luna, y el director de la UIAF, Juan Francisco Espinosa, entre otros. Igualmente, asistirán expertos internacionales como David Schwartz, CEO de Florida International Bankers Association (FIBA) y representantes del sector académico.



El Congreso LAFT América está dirigido a accionistas, gerentes, oficiales de cumplimiento, gestores de riesgos, responsables de la gestión del riesgo y demás profesionales relacionados con el control y prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo del sector real.



AVANCES SIGNIFICATIVOS DEL SECTOR REAL



Carreño señala que por manejar muchas transacciones en efectivo, las empresas del sector financiero y algunas del sector real -en particular las redes transaccionales de giros, apuestas y las empresas del sector de juego- han dado grandes pasos en materia de prevención y de implementación de mecanismos de control y gestión para evitar el lavado de activos y la financiación del terrorismo.



Por esta razón, el Congreso Laft América quiere presentarles su experiencia a otros subsectores que deben cumplir por ley con implementaciones de este tipo como son los de autopartes, construcción, firmas de abogados o contadores, inmobiliarias y empresas de salud, entre muchos subsectores.



Vale la pena resaltar que los avances en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo han sido el resultado del trabajo conjunto entre las empresas y las entidades del Estado, entre ellas, Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), como articuladora del sistema antilavado, que ha sido impulsadora del fortalecimiento de la normatividad y la calidad del reporte.



Es importante recordar, que las empresas deben hacer dos tipos de reportes: los objetivos (en giros transacciones mayores a 160 mil pesos o en juegos ganadores de más de 500 mil pesos) y el reporte de operaciones sospechosas (Una misma persona cobrando un premio en distintos departamentos, por ejemplo). Estos son datos fundamentales para que la UIAF haga seguimientos o rastreos y puedan, por ejemplo, ir desde la judicialización hasta la extinción de dominio, si se da el caso.



“Para todo esto, la decisión de los Ministerios y entidades a cargo de la regulación y su fortalecimiento ha sido fundamental”, destaca Carreño.



En este sentido, recuerda que sumado a los reportes, en materia de los giros postales, juegos y apuestas, solo los establecimientos que cuentan con una licencia del Estado los pueden operar. “Por esto los dueños han sido analizados y que deben cumplir un estricto proceso de revisión de sus antecedentes judiciales, por tanto los operadores y sus socios ha demostrado que no tienen antecedentes penales, no son delincuentes ni tienen vínculos con organizaciones delictivas”, concluye Carreño.