“No se puede pretender que una compañía que tiene más de 80 años fabricando fósforos siga subsistiendo. Se trata de un producto que ha venido en decadencia”, explica Fabio Enrique Pacanchique Pacanchique, liquidador de la Compañía Fosforera Colombiana S.A., y dueña de la famosa marca Fósforos El Rey, al referirse a la liquidación de la empresa.



Desde finales de febrero, la empresa dueña de Fósforos El Rey., con fecha de registro en notaría de 1933, se está liquidando de manera privada y, según el liquidador, la prioridad es pagar las pensiones de alrededor de 68 personas.



Además, aclaró que la empresa dejó de funcionar hace 3 años y que los predios en Mosquera donde se ubicaba la fábrica hoy son edificios residenciales. Sin embargo, cesó la fabricación y comenzó a importar los Fósforos desde Guatemala y Ecuador, que almacenaba en una bodega ubicada en el municipio de Sopó, Cundinamarca.



“Por más que la marca se haya posicionado en el mercado, no se estaban vendiendo más de 150 millones de pesos mensuales. Eso sería bueno para una empresa comercializadora con más productos, pero no una fosforera”, indica Pacanchique.



En otras palabras, los encendedores eléctricos, los de gas y las estufas de autoencendido vencieron le ganaron la guerra a los fósforos. Y a esta competencia se le suma el costo de producción que dependía de insumos como maderas y papel.



¿Cuál será el futuro de la marca Fósforos El Rey? Sobre el tema, el liquidador explica que que los accionistas aún no tienen claridad sobre qué hacer con la conocida marca y que la mantendrán protegida hasta que se haya tomado esa decisión.



“La prioridad, con el Ministerio de Trabajo y una compañía de seguros, es pagar las pensiones de las personas y dejar todo en regla. Este mes entregaremos a la Supersociedades los estados financieros de la empresa. Por ahora la marca estará protegida y serán los accionistas los que decidan qué hacer con ella”, aclara Pacanchique.





LAS CIFRAS DE EL REY



Un balance entregado a los accionistas de la Compañía Fosforera Colombiana S.A. con fecha de 2015 afirma que “el crecimiento de los activos fue de un 17%. Los pasivos igualmente aumentaron un 41% y el patrimonio disminuyó un 13%”. Este balance indica que “el costo subió del 59% a un 66%, lo que significa una disminución en el margen bruto frente al del año inmediatamente anterior (2014)”.



Según Losdatos.com, la Compañía Fosforera Colombiana S.A., presentó en 2014 ganancias por $1.250 millones, una cifra superior a los $481 millones que registró ante la Supersociedades en 2015. De igual forma, se registró un descenso en el patrimonio, el cual pasó de 13.956 millones, en 2014, a 5.211 millones, en 2015.



Un barrido a las ventas registradas en el portal Losdatos.com evidencia un balance poco alentador pues su punto máximo fue en 1999, cuando la empresa vendió $11.966 millones, mientras que en 2015 la cifra se redujo a $5.577 millones.



Vea el histórico de las ganancias netas de la empresa dueña de Fósforos El Rey. Fuente: Losdatos.com.



EL REY YA HABÍA SIDO DESTRONADO



La empresa Fósforos El Rey fue fundada en 1933 en la ciudad de Manizales, la cual se convirtió en un epicentro del negocio para fabricar fósforos. Sin embargo, con el inicio de la apertura económica a comienzo de la década de 1990 ingresó al negocio un fuerte competidor.



Se trató del Grupo Fierro proveniente de España, el cual compró en 1991 a la Compañía Fosforera Colombiana S.A, la cual le pertenecía a la Swedish Match Company, según un artículo publicado en EL TIEMPO.



Para ese momento, El Rey había sido durante décadas una de las fábricas más importantes de esta industria junto a marcas como Fósforos El Viejo, Póker y Vulcano.



Así se veía en 1994 la fábrica de fósforos Vulcano en Medellín. La falta de tecnificación de estas empresas fue una de las razones de su liquidación. ARCHIVO

Sin embargo, con la llegada del Grupo Fierro comenzó el ocaso de Fósforos El Rey y de sus competidores. El libro 'Mentalidad empresarial en tiempos de crisis', escrito por Martha Helena Barco Vargas y María Elena Villegas López y publicado en 2005, explica que las empresas nacionales quedaron en desigualdad frente a este grupo.



Este libro citando anteriormente indica que el Grupo Fierro ‘tumbó’ sus precios con promociones como ‘compre 1 y lleve 3’. Por lo tanto, los productores nacionales no pudieron competir y fueron sucesivamente comprados por el grupo español.



“De esta manera, el precio de una paca de 1.440 cajas de fósforos era de $8.500, mientras que el precio de la misma cantidad de fósforos El Rey era de $25.000”, indica esa investigación.



Fósforos El Rey también fue comprado en 1996 por el Grupo Fierro. La Superintendencia de Industria y Comercio inició una investigación por competencia desleal que fue archivada en 1997.



