Autolab cierra ronda de inversión por más de medio millón de dólares

El pasado 15 de septiembre, Autolab, una de las empresas de Polymath Ventures, hizo el cierre inicial de la serie A por un valor de USD $525,000, donde participaron inversionistas colombianos, británicos, estadounidenses, peruanos y mexicanos. El segundo, y último, cierre de la serie A se hará antes del final de este año.



En su tercer año de funcionamiento, Autolab continúa posicionándose como una alternativa a los concesionarios y los talleres informales ofreciendo un servicio confiable y eficiente.

Autolab nació para satisfacer la necesidad de un gran número de mecánicos o técnicos automotrices que buscan mayor calidad y formalidad en su trabajo.



Profundizando en esta industria rápidamente se encontró que, si quien presta el servicio no está feliz con su trabajo, tiene una remuneración pobre e inestable además de incentivos perversos para hacer su trabajo, la calidad del servicio prestado y en consecuencia la satisfacción de los clientes es igualmente pobre.



Decididos a cambiar esta realidad, Autolab entró al mercado a mitad del 2014 con una misión clara, “Hacer felices a nuestro equipo y a nuestros clientes un carro a la vez”. Esta misión deja explicito que Autolab da la misma importancia a ofrecer trabajos de calidad que a ofrecer un servicio sobresaliente a sus clientes. No se puede tener clientes felices a partir de un equipo infeliz, no es justo ni sostenible.



Sobre su inversión, Nicolás Azcuénaga gerente general de Autolab aseguró: “estamos muy contentos y agradecidos por la confianza de nuestros inversionistas, es un voto de confianza a nuetra visión y el trabajo que estamos haciendo”.



En Colombia, según últimas cifras del Dane, la industria de auto-reparaciones contribuyó con el 4% del total de la producción industrial del país. Es por esto que, en el área mecánica lo ideal es un taller que pueda manejar toda la flota de las compañias (diferentes marcas, tipos de vehículos, combustibles y necesidades). Autolab pensando en este modelo, es la solución y la mejor opción para el sector, asegurando transparencia, visibilidad, atención personalizada, rapidez de ejecución, buenos precios, entre otras cosas.



La casa matriz de Autolab, Polymath Ventures, ahora cuenta con un aliado estratégico que comparte una visión común de desarrollar economías de mercados emergentes a través de la construcción y escalamiento de negocios que resuelva necesidades sociales profundas.



“Esperamos muy buenos resultados para Autolab y demás empresas de Polymath, al encontrar un socio como Mesoamérica que comparte nuestra visión y nuestros valores de manera tan completa, integrando nuestras capacidades de manera transparente", agregó, dijo Wenyi Cai, fundador y socio director de Polymath Ventures



¿QUIÉN ES EL NUEVO ALIADO ESTRATÉGICO DE POLIMATH?



Mesoamérica es una firma latinoamericana de capital privado. Desde 1996, ha invertido en industrias como las telecomunicaciones, la televisión por cable, los productos de consumo, la construcción, las energías renovables, los centros de llamadas y la subcontratación, y la venta al por menor de alimentos (incluyendo las marcas colombianas domésticas).



Mesoamérica identifica oportunidades de alto potencial en los mercados de crecimiento de la región, los socios con empresas y sus líderes visionarios e invierte capital y conocimiento para construir plataformas de inversión que impulsan un crecimiento, rentabilidad e impacto social sobresalientes.