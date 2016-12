Avianca admitió haber recibido propuestas de compra

Avianca Holdings admitió este miércoles que analiza propuestas condicionadas y confidenciales de algunos interesados para una posible alianza estratégica, pero aclaró que no ha tomado ninguna decisión ni está obligada a concluir una negociación.



A comienzos de junio surgieron versiones no confirmadas de que HNA Group de China expresó interés en adquirir Avianca Holdings SA y Avianca Brasil, las aerolíneas latinoamericanas controladas por Synergy Group, del empresario Germán Efromovich, de acuerdo con fuentes cercanas al proceso.



Las aerolíneas estadounidenses United Continental Holdings Inc y Delta Air Lines Inc, así como la panameña Copa Airlines, también mostraron interés por Avianca, de acuerdo con fuentes del sector.



(Lea: Las tres ofertas que Avianca ya tiene sobre la mesa).



“Estas propuestas están siendo objeto de análisis por la compañía y sus asesores para decantar los términos y condiciones de las mismas, así como para determinar su viabilidad y los pasos a seguir”, dijo Avianca en un comunicado.



“La administración no ha tomado a la fecha ninguna decisión sobre las propuestas recibidas que impliquen una obligación de la compañía de continuar negociaciones en firme, o finiquitar negocio alguno con algunas de las entidades que enviaron propuestas”, precisó sin revelar los nombres de los interesados por razones de confidencialidad.



El grupo Avianca está integrado por las aerolíneas Avianca y Tampa Cargo S.A, constituidas en Colombia; y Aerolíneas Galápagos S.A (Aerogal) de Ecuador; además de las compañías del Grupo TACA. Avianca Holdings, que transportó 28,3 millones de pasajeros en 2015, tiene más de 21.000 empleados y atiende 105 destinos en 28 países de América y Europa con 177 aeronaves.



