Avianca suspende ventas y sigue buscando pilotos

Hoy se completa una semana del paro decretado por la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) y su impacto ha sido tal que Avianca suspendió la venta de pasajes aéreos hasta el próximo 5 de octubre.



(Lea: Avianca mantiene cerradas las ventas de tiquetes hasta el 5 de octubre)

El anuncio, según la compañía, “es una practica normal en la industria para garantizar el traslado de pasajeros con reserva y evitar inconvenientes por sobrereservas o limitaciones”.



Lo anterior se da como consecuencia de la suspensión de vuelos, tras la declaratoria de paro de Acdac, con la que siguen negociando en el Ministerio de Trabajo, sin avances. Ayer, por ejemplo, las mesas técnicas trabajaron desde las 7:00 a. m., pero al cierre de esta edición no dieron declaraciones a medios.



De otro lado, la Aerocivil aseguró que Avianca les presentó la solicitud para contratar pilotos extranjeros, de modo que se mitiguen los efectos de la huelga, que a la fecha deja más de 150.000 pasajeros sin viajar.



Sobre esto, la entidad indicó que comenzará a estudiarlo. El coronel Édgar Sánchez, director (e) de la Aerocivil, manifestó que: “El Código de Comercio dicta la norma que permite que firmas aéreas contraten y operen aeronaves extranjeras por pilotos extranjeros, en territorio colombiano”.



No obstante, agregó que si bien la normativa está contemplada en dicho documento, que data de 1971, señala que esta posibilidad debe ser regulada por la entidad aeronáutica, lo cual no se ha desarrollado, a pesar de haber sido decretada hace 46 años.



“Es importante resaltar que no hay ninguna regulación al interior de la entidad; sin embargo, teniendo en cuenta la crisis se nos ha pedido que miremos todas las opciones, con el fin de garantizar el transporte –sin tomar ningún partido– y, por ende, regular esa norma que permite el Código de Comercio”, concluyó el director encargado.