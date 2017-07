Venezuela entorpece reubicación de pasajeros de Avianca

La aerolínea colombiana Avianca asegura que a pesar de los esfuerzos adelantados con el fin de hacer efectivo el traslado de los viajeros con reserva para esta semana en los vuelos de Avianca desde y hacia Caracas; no ha sido posible cumplir en su totalidad con este propósito.



Lea: (Avianca anuncia que no sobrevolará más el espacio aéreo venezolano).



Lamentablemente la Autoridad Aeronáutica venezolana (Inac) ha negado los permisos para vuelos adicionales solicitados por las aerolíneas contactadas por Avianca para el traslado de viajeros en las rutas suspendidas.



Lea: (Las razones por las que Avianca suspende sus vuelos a Venezuela).



Avianca suspendió de manera indefinida ayer sus vuelos desde y hacia Venezulela debido a problemas operativos como la calidad del combustible, fallas en el servicio eléctrico, falta de internet y problemas de seguridad en el aeropuerto de Maiquetía (Caracas).



El miércoles la aerolínea había anunciado que la suspensión iba desde el próximo 16 de agosto, pero la reacción del gobierno venezolano al anuncio, causó que Avianca cancelara de manera inmediata los vuelos.



Ante la circunstancia de no poder reubicar a sus pasajeros, la aerolínea anunció que

continúa adelantando todos los esfuerzos a su alcance para solucionar la problemática de cara a sus clientes y reitera que está disponible para ellos la opción de reembolso del 100% del valor pagado por sus boletos. Para ello deben seguir el siguiente procedimiento:



Ingresar a Avianca.com en este enlace y seguir los siguientes pasos:



Dar Clic en Servicios electrónicos

Dar Clic en reembolsos

Escoger la forma de pago usada

Digitar el número de tiquete

Dar Clic en “validar boleto”

Ingresar en el campo “Tipo de Reembolso” la opción “Voluntario por decisión del cliente”

Ingresar en el campo “Motivo de reembolso” la opción “Declinación del viaje”

Ingresar en el campo “Comentarios” la frase “Suspensión CCS”

Completar los campos y enviar



Los viajeros con tiquetes de otras aerolíneas en las rutas afectadas y que no hayan iniciado su viaje, deberán solicitar el reembolso de su dinero con la aerolínea correspondiente.



Venezuela: (0 800) 284-2622

Bogotá: (57 1) 401-3434 / Resto de Colombia: (01 8000) 95-3434

Lima: (511) 511-8222 /Resto de Perú: (0 800) 5-1111



TAMBIÉN CANCELA VUELOS DESDE Y HACIA BARBADOS



Avianca acaba de anunciar que debido a limitaciones operativas, la aerolínea se ve en la obligación de suspender los vuelos entre Bogotá y Barbados de manera indefinida. La compañía asegura que adelanta todos los esfuerzos para atender de la mejor forma posible a los viajeros con reserva en los vuelos cancelados y brindarles una solución satisfactoria.



En un comunicado, Avianca lamenta el impacto que la suspensión de las operaciones pueda tener en los clientes y agradece la comprensión ante esta medida encaminada a preservar la seguridad.



Explica que los afectados pueden obtener mayor información a través de Avianca.com y en las líneas de atención en:



Bogotá: (57 1) 401-3434

Colombia: (01 8000) 95-3434 línea gratuita nacional desde números fijos.

Lima: (511) 511-8222

Perú: (0 800) 5-1111