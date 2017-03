Avianca Holdings desmiente irregularidades en uso de marca de Avian Líneas Aéreas

Este martes, a través la Superfinanciera, Avianca Holdings desmintió la información que circuló en algunos medios en la que señaló que “ni Avianca Holdings S.A. ni ninguna de sus subsidiarias tiene participación accionaria en las aerolíneas Avian Líneas Aéreas S.A. (“Avian”), Aeromar ni Aerolitoral, y a la fecha no existe decisión alguna que se haya tomado en la Compañía, que la vincule accionariamente con estas compañías”.



A través de un comunicado, la aerolínea indicó que Avian Líneas Aéreas S.A., comercialmente llamada ‘Avianca Argentina’, corresponde a una inversión de Synergy Group, en la cual no participa Avianca Holdings S.A. Por lo tanto, ni “Avianca Holdings S.A. y ninguna de sus filiales o subsidiarias tiene rutas al interior de la República Argentina”.



Así mismo, aclaró que el 18 de octubre de 2016, Avianca S.A. suscribió con Avian Líneas Aéreas S.A. un contrato de licencia de uso de marca “que le permite a Avian usar la marca Avianca en el territorio argentino”.



En la comunicación, Avianca Holdings declaró que no está gestionando ningún crédito con United Airlines “por monto alguno y que los términos y condiciones de la alianza estratégica comercial que actualmente se negocia con United Airlines no incluyen ningún préstamo por parte de United Airlines. La Compañía no tiene información sobre transacciones o acuerdos de sus accionistas con terceros”, aclaró.



La semana pasada, un fiscal argentino solicitó investigar al presidente Mauricio Macri, a su padre, a funcionarios del Gobierno, a miembros de la línea aérea Avianca y a empresarios del sector aeronáutico por posibles delitos en la adjudicación de rutas aéreas.



(Lea: Avianca Holdings pagaría dividendo de $77 por acción a sus socios)



El motivo son las supuestas irregularidades se habrían cometido en las contrataciones del Estado con Avianca después de que esta comprara en 2016 a la aerolínea Macair Jet, la cual le pertenecía al conglomerado económico liderado por el padre del presidente, el empresario Franco Macri.



Portafolio.co