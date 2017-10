Avianca despediría a pilotos si se declara ilegalidad del paro

El accionista mayoritario de Avianca, Germán Efromovich, amenazó ayer con cancelarles los contratos a los pilotos de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) que iniciaron el miércoles un cese de actividades.



(Lea: “O tienen humildad de mejorar las cosas, o las van a aprender por las malas”, Efromovich a los pilotos en huelga)

“Declarada ilegal la huelga, Avianca va a despedir a quien no venga a trabajar. Quien no trabajó (...) no va a recibir un centavo. En Avianca solo recibe (sueldo) quien trabaja”, expresó Efromovich ante varios medios.



La aerolínea informó que de los 18.000 afectados en el primer día de huelga, casi 15.000 no pudieron viajar y calculó pérdidas diarias por $6.000 millones.



La compañía, que controla 60% del mercado interno del sector, activó un plan de contingencia para enfrentar la emergencia laboral, que incluye el reembolso del dinero a los viajeros que desistan de volar y la eliminación de penalidades para quienes cambien las fechas de sus vuelos.



A su turno, Efromovich estimó que dentro de poco el movimiento será declarado ilegal por la justicia colombiana, debido a que interrumpe un servicio esencial. Por su parte, el capitán Jaime Hernández, presidente de la Acdac, justificó la medida de fuerza y dijo que los pilotos seguirán buscando un acuerdo con las directivas. “Tenemos la certeza de que la huelga es legal (...), pero la situación es tan desesperante que el piloto no tuvo más opción que votarla”, le dijo a La W.



La Aerocivil activó un plan de contingencia que consiste en añadir personal en los aeropuertos y extender sus horarios, y revisar con lupa el servicio a clientes, para garantizar los estándares del servicio de transporte aéreo.