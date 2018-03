Avianca despide a otros seis pilotos, según Acdac

La Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac), que llevó a cabo una huelga de 51 días el año pasado que afectó las operaciones de Avianca, acaba de informar que seis de sus integrantes que enfrentaban audiencias de procesos disciplinarios en la mañana de este martes fueron despedidos por la aerolínea.



El sindicato también dio a conocer además que uno de los aviadores fue exonerado, dos están a al espera de la decisión, dos renunciaron antes de comenzar la audiencia, uno no asistió y otro fue reprogramado.



Según Acdac, esta tarde se llevarán a cabo ocho procesos más en las audiencias a unos 240 pilotos que la compañía comenzó ayer y que espera finalizar el próximo martes 6 de marzo.



El sindicato sigue afirmando que los pilotos no han tenido derecho a la defensa ni al debido proceso, mientras que la aerolínea sostiene que ha habido plenas garantías.



Hasta el momento han sido despedidos 26 pilotos mientras en dos días de audiencias.



Noticia en desarrollo...